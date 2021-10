Anótalos en tu agenda

La Fecha FIFA pondrá en pausa la Liga MX, sin embargo, el futbol no se detendrá a lo largo y ancho del mundo.

Durante esta semana y la próxima, el balón rodará por el planeta para seguir con las eliminatorias mundialistas, la UEFA Nations League y algunos partidos amistosos que prometen ser todo un espectáculo.

Por todo esto, aquí te presentamos el “menú” de los mejores partidos que se disputarán día a día en esta Fecha FIFA.

Jueves 7 de octubre

México se enfrentará a Canadá en el Estadio Azteca a las 20:40 horas, Estados Unidos se enfrentará a Jamaica, Honduras se verá las caras con Costa Rica y El Salvador hará lo propio con Panamá. En cuanto a la actividad de Sudamérica, Uruguay chocará contra Colombia, Venezuela contra Brasil, Paraguay contra Argentina, Ecuador contra Bolivia y Perú recibirá a Chile en una jornada emocionante de la Conmebol. Respecto al futbol de Europa, la UEFA Nations League volverá a la actividad cuando se dispute su otra Semifinal, misma que será protagonizada por Bélgica y Francia a las 13:45 horas.

Miércoles 6 de octubre

EFE

Para iniciar de manera inmejorable, este miércoles se disputará la primera Semifinal de la UEFA Nations League, esto cuando Italia reciba a España en San Siro a las 13:45 horas.

Viernes 8 de octubre

AFP

En más actividad de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este día Letonia tendrá un duro compromiso cuando reciba a Países Bajos, esto mientras que Turquía se medirá con Noruega, Chipre contra Croacia y Alemania contra Rumania.

Sábado 9 de octubre

Especial

Ya en fin de semana, el futbol africano también protagonizará duelos interesantes, ya que Etiopía recibirá a Sudáfrica mientras que Ghana se enfrentará con Zimbabue para que después Senegal choque con Namibia.

Ese mismo día también atestiguaremos duelos como Georgia vs Grecia, Moldavia vs Dinamarca y Andorra vs Inglaterra.

Domingo 10 de octubre

Imago7

Después de medirse a Canadá, México disputará su segundo compromiso de esta Fecha FIFA cuando se mida a su similar de Honduras en punto de las 18:00 horas.

En más actividad de la Concacaf, Costa Rica recibirá a El Salvador, Jamaica se topará con Canadá, y Panamá chocará con Estados Unidos.

Por su parte, la Conmebol ofertará los siguientes partidos: Bolivia vs Perú, Venezuela vs Ecuador, Colombia vs Brasil, Argentina vs Uruguay, y Chile vs Paraguay. Del otro lado del mundo, en África, Nigeria visitará a República Centroafricana.

Por si fuera poco, este día también tendrá lugar la Gran Final de la UEFA Nations League.

Lunes 11 de octubre

Especial

Al inicio de la próxima semana la actividad de la Fecha FIFA continuará en diversas latitudes, pues mientras que Mozambique recibirá a Camerún, Costa de Marfil a Malaui y Libia a Egipto, en Europa los Países Bajos chocarán contra Gibraltar, Noruega vs Montenegro, Croacia vs Eslovaquia y Macedonia del Norte contra Alemania completan el menú principal de este día.

Martes 12 de octubre

En esta fecha destacan algunos de los partidos del futbol asiático, pues así como Japón recibirá al cuadro australiano como parte de las eliminatorias mundialistas, Irán hará lo propio contra Corea del Sur. Suecia vs Grecia, Dinamarca vs Austria e Inglaterra vs Hungría son otros de los duelos eliminatorios más importantes del día, pero además seremos testigos de un duelo amistoso entre Irlanda y Qatar.

Miércoles 13 de octubre

Imago7

Para culminar su participación en esta Fecha FIFA, México visitará a El Salvador en un juego que se disputará a las 21:05 horas sobre la cancha de Cuscatlán. En más actividad de la Concacaf, Estados Unidos recibirá a Costa Rica, Canadá a Panamá, y Honduras a Jamaica.

Jueves 14 de octubre

Especial

Para cerrar con broche de oro, las eliminatorias de la Conmebol ofrecerán los siguientes duelos: Bolivia vs Paraguay, Colombia vs Ecuador, Argentina vs Perú, Chile vs Venezuela, y Brasil vs Uruguay.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ