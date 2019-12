Andy Ruiz y Anthony Joshua cumplen en la báscula

Con 46.7 libras de diferencia, más pesado el boxeador mexicano, Andy Ruiz Jr y el británico Anthony Joshua cumplieron con el último requisito y se declararon listos para la pelea del sábado.

Ambos pugilistas subieron a la báscula este viernes y todo está listo para "The Clash on the Dunes", donde Ruiz Jr pondrá en juego sus títulos mundiales de peso completo de la AMB, OMB y FIB, ante un ex campeón con hambre de venganza.

El primero en subir a la báscula fue el británico, quien marcó 237 libras con audífonos incluidos, para dar paso al histórico primer campeón mexicano, quien llegó con sombrero de charro y así subió para registrar 283.7 libras.

"Destroyer" Ruiz, quien lucía más ligero y con trabajo físico respecto a la pelea del 1 de junio pasado, llegó más pesado a la ceremonia de pesaje, pues aquella vez registró 268 libras.

Joshua, por su parte, marcó menos peso respecto a esa pelea, pues en la ceremonia de hace seis meses registró 247.8 libras, 10 más que lo que pesó este viernes.

Así, todo está listo para la revancha más esperada del año, en la que no hay un claro favorito, y el mexicano con la ilusión y confianza de defender sus cinturones ante un británico dispuesto a todo para recuperar los campeonatos.

