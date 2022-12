Andrés Guardado, cerca del retiro con la Selección

Finalizada su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, es momento de tomar decisiones por parte de algunos seleccionados mexicanos, y en el caso del capitán José Andrés Guardado, todo parece indicar que dirá adiós a vestir de nueva cuenta la playera Tricolor, por lo que sería un retiro en todo lo alto en el mejor de los escenarios, aunque no cierra su etapa tal como le hubiera gustado.

Y es que Andrés disputó oficialmente cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, éste último con pocos minutos en el segundo duelo, frente a Argentina, además de firmar con el resto de la escuadra azteca un torneo poco lucidor.

Además, es el futbolista con más partidos a nivel selección con 179, por arriba de figuras como Claudio Suárez que se quedó en 177 y Rafael Márquez en 148, por lo que evidentemente es un hombre histórico para el futbol mexicano y para la Selección mexicana de futbol.

El todavía futbolista del Betis de Sevilla en la Liga de España es actualmente el segundo mejor goleador de la Copa Oro con 10 goles, por debajo de Luis Roberto Alves que tiene 12, dentro de uno de sus muchos récords acumulados vistiendo la playera verde.

Mención aparte es su vigencia en el Viejo Continente, donde ya tiene bien ganado un lugar entre los jugadores mexicanos que mejor labor han realizado en suelo europeo.

¿Qué es lo que sigue?

Es pronto para descubrir los pasos que dará el mítico “Principito”, pero pareciera que su futuro no está en las canchas con el Tricolor, sino desde el banquillo, enseñando todo lo que les aprendió a entrenadores de la talla de Ricardo Antonio La Volpe, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Sven Goran Eriksson, Efraín Flores, Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera y Gerardo Martino.

“Hoy en día me llama mucho la cancha, estoy estudiando el curso de entrenador y cada día me gusta más, veo el futbol de una manera diferente, no tanto como jugador, sino como un entrenador, ya vi los partidos ahora en el Mundial y en vez de ver el espectáculo, veo el parado de los equipos, la cuestión táctica, entonces mi cabeza empieza a trabajar así, ese va a ser mi futuro inmediato una vez que termine mi carrera como jugador, así es que voy a buscar una oportunidad como entrenador y ver si se me da bien”, dijo Andrés Guardado en la Gala AS 2022.

Sin importar lo que decida, lo cierto es que lo alcanzado por el jugador tapatío ya es referencia para las generaciones de pateabalones que vienen tras él.

Un camino repleto de brillo y clase

Como seleccionado nacional, el tapatío debutó el 14 de diciembre de 2005 en un partido ante Hungría de la mano del entrenador argentino Ricardo Antonio La Volpe, quien fue el que le dio su primera oportunidad de ser seleccionado nacional mayor. A partir de ahí, se volvió un futbolista recurrente en el Tricolor.

Disputó Copas América, Copas Oro, Copas Confederaciones, cinco Mundiales, partidos eliminatorios, amistosos, siempre con profesionalismo, liderazgo y un hambre de triunfo que pocos han mostrado a este nivel.

Entre su palmarés está un tercer lugar Copa América Venezuela 2007, Subcampeón Copa Oro 2007; Campeón Copa Oro 2011, 2015 y 2019; Campeón Copa CONCACAF 2015 y Balón de Oro en la Copa Oro 2015.

SUS TÉCNICOS EN MUNDIALES

Quienes lo llamaron a la máxima competencia

Alemania 2006: Ricardo La Volpe

Sudáfrica 2010: Javier Aguirre

Brasil 2014: Miguel Herrera

Rusia 2018: Juan Carlos Osorio

Qatar 2022: Gerardo Martino

LOS TROFEOS

Palmares con selección

3er lugar Copa América Venezuela 2007

Subcampeón Copa Oro 2007

Campeón Copa Oro 2011, 2015 y 2019

Campeón Copa CONCACAF 2015

Balón de Oro Copa Oro 2015