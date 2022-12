Finalizada su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, es momento de tomar decisiones por parte de algunos seleccionados mexicanos, y en el caso del capitán José Andrés Guardado todo parece indicar que le diría adiós a vestir de nueva cuenta la playera Tricolor, por lo que sería un retiro en todo lo alto, en el mejor de los marcos, aunque no en el mejor de los casos.

Y es que Andrés disputó oficialmente cinco Mundiales, desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, éste último con pocos minutos en el segundo duelo, frente a Argentina.

Además, es futbolista con más partidos a nivel selección con 179, por arriba de figuras como Claudio Suárez que se quedó en 177 y Rafael Márquez en 148, por lo que evidentemente es un hombre histórico para el futbol mexicano y para la Selección mexicana de futbol.

Además, el todavía futbolista del Betis de Sevilla en la Liga de España es actualmente el segundo mejor goleador de la Copa Oro con 10 goles, por debajo de Luis Roberto Alves que tiene 12, dentro de uno de sus múltiples palmarés que tiene vistiendo la playera verde.

Te interesa: Chivas tendrá bajas considerables para el duelo ante Tigres

“Hoy en día me llama mucho la cancha, estoy estudiando el curso de entrenador y cada día me gusta más, veo el futbol de una manera diferente, no tanto como jugador, sino como un entrenador, ya vi los partidos ahora en el Mundial y en vez de ver el espectáculo veo el parado de los equipos, la cuestión táctica, entonces mi cabeza empieza a trabajar así, entonces va a ser mi futuro inmediato una vez que termine mi carrera como jugador, así es que voy a buscar una oportunidad como entrenador y ver si se me da bien”, dijo Andrés Guardado en la Gala AS 2022.