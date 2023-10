André Marín hace oficial su salida de Fox Sports; menciona que fue despedido

El nombre del periodista André Marín ha causado cierta polémica por su llegada a Televisa en las últimas horas, pues Fox Sports, empresa donde trabajaba, lanzó un comunicado expresando su descontento ya que aseguran que aún tenía contrato con la televisora, además de mencionar que no fueron las formas de que se diera a conocer su salida.

Luego de la polémica, André Marín lanzó un comunicado en sus redes sociales haciendo oficial su salida de Fox Sports en donde le avisaron que ya no regresaría al programa "La Última Palabra" sin darle la oportunidad de despedirse de su audiencia.

"Después de 12 años, fui separado de Fox Sports (México). Gracias a todos ustedes por seguirme a lo largo de esta maravillosa aventura", agradeció a su público.

El mismo André Marín menciona que avisó a la televisora que tenía nuevos proyectos y planes en puerta para el 2024, sin embargo, fue despedido apenas el miércoles pasado sin poder acudir a “La última Palabra”.

"Hace tiempo avise a Fox Sports que tenía, para el año entrante, nuevos planes y retosprofesionales. Apenas, el pasado miércoles, me informaron que ya no regresaría alprograma La Última Palabra y por ende no me podría despedir de su audiencia, lo cual,mucho me hubiera gustado", dijo.

Marín agradeció a Fox Sports y Grupo Lauman todo el apoyo que le brindaron durante su etapa con ellos, aunque mencionó que no esperaba que el dueño de la compañía, Manuel Arroyo, lo despidiera de esa forma.

"NUNCA espere que el dueño de la compañía, Manuel Arroyo, me despidiera de esa forma. Lo siento mucho, pero le seguiré agradecido", se lee en el comunicado.

También hizo oficial su llegada a Televisa Univision donde espera seguir creciendo en lo profesional.

“Ahora tengo un ofrecimiento para crecer profesionalmente con Televisa Univision y tomo el reto con mucha emoción. Están pasando cosas interesantísimas en el mundo deportivo y quiero poder seguir reporteando y analizando todo lo que sucede”.

André Marín no es el único en llegar a Televisa, pues a él se une su excompañero de TV Azteca, David Faitelson, quienes serán parte del proyecto de Televisa de cara a competiciones como la Copa América, Juegos Olímpicos y el Mundial de Futbol 2026.

MF