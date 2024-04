De lunes a viernes a las 21:30 horas se transmite por Las Estrellas el melodrama “Marea de Pasiones”, protagonizado por Oka Giner y Matías Novoa, bajo la producción de Giselle González. En esta producción participa la tapatía Epy Vélez, quien da vida a “Nora”, personaje que actualmente vive un torbellino de emociones. A propósito, EL INFORMADOR conversó con la actriz.

“Cuando uno trabaja en algo, siempre espera una respuesta positiva, y cuando esto sucede es la mayor gratificación que hay”, expresa Epy con respecto a la buena aceptación de la telenovela entre el público. Sobre su papel en la trama, explica que viene un cambio importante para éste.

“A ‘Nora’ le ha llovido sobre mojado, le ha pasado una tras otra y van a empezar a moverse cosas porque se tiene que ir de donde está”. “Nora” se tiene que hacer cargo de su familia y su esposo interpretado por Álex Perea, tanto económica como emocionalmente. Leticia Perdigón interpreta a la suegra, quien le ve todos los defectos a la nuera.

“Lo que a mí me ha tocado como actriz es entender las dificultades de ‘Nora’, así como respetarla, porque se encuentra en una situación que no sabe cómo resolver y tampoco hay nadie cerca que le diga qué hacer. Y como yo no soy mamá, también me ha tocado echarme un clavado (en esa temática) y entender esas situaciones”.

Sin duda “Nora” es un personaje con el que se pueden identificar otras mujeres que estén pasando por situaciones similares. “Parte (del melodrama) es visibilizar la cosas que hay afuera y esta es una de ellas, así que el ponerlo en (pantalla) ayuda a que muchas mujeres se vean reflejadas y que busquen otra manera de mover sus fichas, levantar la voz, no hay por qué esperar a que pase algo mayor”.

Cuando Epy recibió la oportunidad de enfrentarse con este papel, lo que más llamó su atención fue cómo lo iba a abordar, “pues a pesar de todo lo que le está pasando, ‘Nora’ no deja de ser ella misma. Si este personaje hubiera llegado a mí antes, probablemente no hubiera sido tan sencillo el entregarme por completo porque tiene mucho dolor. Es el personaje (de los que hasta ahora ha hecho) que más dolor ha tenido a su alrededor y llegó en un muy buen momento de mi vida como actriz para poder desarrollarlo”.

Finalmente, Epy destaca que “Marea de Pasiones” tiene elementos muy importantes para seguir sobresaliendo en el gusto del público, pues por un lado, ofrece un melodrama clásico, pero por otro, desarrolla temáticas reales que las personas de la vida cotidiana viven día a día.

