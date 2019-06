Ancer se derrumba; Díaz saca la casta

La segunda ronda del Travelers Championship iniciaba con un mexicano empatado en el liderato. Desafortunadamente, Abraham Ancer no contó con un buen segundo día y tras un score de 73 golpes, tres arriba del par, se desplomó en el tablero.

En un difícil día en donde el mexicano sólo contó con dos birdies, además de tres bogeys y un doble-bogey, el nacido en Reynosa contará con dos días más de competencia para recomponer una actuación que después del primer día iniciaba de la mejor manera.

A diferencia de Ancer, su compatriota Roberto Díaz tomó ventaja de las favorables condiciones para registrar una gran segunda ronda en donde marcó siete birdies y dos bogeys, para un total de cinco abajo de par (65 golpes). El mexicano llego a -6 después de dos jornadas y se encuentra empatado en el lugar 13. Con dos días más de actividad pendientes, “Bobby” buscará registrar su segundo Top 10 en la temporada al estar a un golpe de distancia.

Desafortunadamente para Carlos Ortiz y José de Jesús Rodríguez no verán actividad el resto del torneo al no haber librado el corte tras la segunda ronda. El “Camarón” Rodríguez no contó con una buena participación al terminar con un total de +4. Lamentablemente para el tapatío Carlos Ortiz un bogey en su hoyo 16 lo llevó a un score de 68 golpes (-1 acumulado), para quedarse fuera del corte por un golpe.

En el liderato se encuentra el estadounidense Zack Sucher, quien con una segunda ronda de 65 golpes, cinco abajo de par, llego a -11 e iniciará el fin de semana con una ventaja de dos golpes en donde buscará su primera victoria en el tour.

Women’s Championship

Por otro lado, María Fassi se encuentra como la mejor mexicana en el KPMG PGA Women’s Championship, tercer Major de la temporada, tras firmar una tarjeta por 76 golpes, cinco sobre par, para llegar a un total de +5. A pesar de no haber contado con el resultado deseado, la hidalguense contará con dos rondas más para recuperar el terreno perdido, a diferencia de su compatriota Gaby López, quien después de una segunda ronda de 76 golpes, quedó afuera del corte con +7 en total.