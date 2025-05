Tras el empate 0-0 en la Ida de la final del torneo Clausura 2025 ante América, el técnico de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, destacó la solidez defensiva de su equipo y señaló que la serie sigue completamente abierta, con todo por definirse en la Vuelta que se disputará el próximo domingo en el estadio Nemesio Díez.

“Hicimos un gran partido en la parte defensiva, no nos hicieron un solo tiro a gol en todo el partido. Ahora a descansar sabiendo que la vuelta será igual o más intensa que hoy. Sabemos contra quién jugamos, así que será más difícil todavía”, expresó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Pese a llevar la serie a casa, Mohamed fue claro al afirmar que no hay ventaja para nadie, además de que se negó a hablar sobre el arbitraje, que generó cierta polémica durante el encuentro. “Primero que nada, ventaja no tiene nadie, vamos 0-0. Y del arbitraje no hablo, de eso habla la prensa, yo hablo de lo que pasa dentro de la cancha y nada más”, apuntó, dejando de lado las polémicas arbitrales del encuentro.

En cuanto al estado físico de Paulinho, ausente en la ida, el “Turco” explicó que aún no está claro si podrá contar con él. “Todavía no sabemos, tiene una molestia y haremos lo posible para que el domingo pueda estar. Dependerá de la evolución que tenga y el cuerpo médico hará todo lo posible para que pueda estar”, comentó.

Sobre la intensidad del partido y su análisis final, Mohamed reconoció que el encuentro fue correcto, aunque sin grandes emociones. “Uno adentro de la cancha está con las pulsaciones a mil, pero para mí queda ahí. Este partido ya acabó. Lo importante es lo que viene”, concluyó.