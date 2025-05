Tras el empate sin goles en la Ida de la gran final del torneo Clausura 2025, el técnico del América, André Jardine, lamentó la falta de contundencia de su equipo, aunque confía plenamente en que las Águilas sabrán responder en el partido de vuelta ante Toluca.

En conferencia de prensa desde el estadio Ciudad de los Deportes, el estratega brasileño reconoció que fue un partido cerrado, con un rival que priorizó el orden defensivo. “Creo que fue un partido bastante cerrado, Toluca vino a defenderse con bastante fuerza y para mí hicimos un partido con más iniciativa. No estuvimos muy lúcidos en la parte final, tuvimos muchos centros, pero no conseguimos concretar. La final está abierta, el domingo será muy similar a lo que vimos acá y la contundencia marcará la diferencia”, señaló.

Sobre lo que espera en el duelo definitivo en el estadio Nemesio Díez, Jardiné destacó que América tiene experiencia en este tipo de escenarios y está preparado para la presión. “Será un ambiente distinto en donde, por cierto, Toluca se sentirá más confiado, pero nosotros sabemos jugar este tipo de partidos. Hay que pensar bastante, despejarnos y luego analizar el siguiente partido. América sabe jugar este tipo de partidos y estamos listos para estar a la altura de este desafío jugando en campo rival”, afirmó.

Cuestionado sobre las decisiones arbitrales, el técnico azulcrema prefirió no profundizar en el tema, aunque dejó entrever su inconformidad. “Creo que todos lo vimos, son jugadas que no generan duda. Hubo jugadas de gran relevancia, aquí yo no puedo hablar mucho, si no, nos multan, así es que calladitos”, dijo en tono irónico.

En cuanto al estado físico de Brian Rodríguez, quien no estuvo en la convocatoria, Jardine explicó que se trata de un tema muscular que requiere prudencia. “Depende de él, ver la intensidad con la que puede entrenar. Tenemos que ser responsables, porque es un tema muscular y eso siempre es un tema preocupante, porque no se puede apresurar demasiado, pero estará por lo menos en la banca”, comentó.

El América se jugará todo en la vuelta el próximo domingo 25 de mayo en Toluca, con el título del Clausura 2025 en juego, que podría ser el 17 en su historia.