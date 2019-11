América derrota a Chivas femenil 2-0

Chivas perdió la primera batalla pero no la guerra ante el América. Faltan 90 minutos en estos cuartos de final de la Liga femenil. Las Águilas ganaron por vez primera vez al "Rebaño", se llevó la ventaja a casa de dos goles y cero en contra.

Las tapatías dieron uno de sus peores partidos del torneo Apertura 2019, podría decirse que el marcador les salió barato porque América no fue más insistente para aumentarlo, ya que dominaron a placer en todo momento.

Mostraron más idea futbolística, recursos, variantes que no pudo contrarrestar el equipo de Ramón Villa Zevallos, quien tendrá que modificar mucho su estrategia para no quedar fuera en la primera instancia eliminatoria.

El Guadalajara inició mal el Clásico nacional ante el América, ya que apenas al minuto dos, llegó un error de Miriam García, quien se equivocó al intentar salir con balón controlado, se lo robó Daniela Espinoza, quien hizo una perfecta conducción hasta el área, para luego con disparo cruzado, vencer a Blanca Félix. América estaba 1-0.

Las Águilas dominaron el partido, impusieron ritmo, posesión y las rojiblancas estaban desconcertadas en el campo, lo cual se reflejó de nuevo al 26', cuando tras una gran atajada de Félix, no pudieron despejar con fuerza y el esférico le quedó a modo a Jennifer Muñoz, quien sacó zapatazo para vencer desde las afueras del área el arco rojiblanco. Las Águilas estaban 2-0.

En el complemento las cosas no cambiaron, Chivas femenil lució sin idea, poco acompañamiento al ataque, sin claridad y no pesó su cerebro, Tania Morales, quien no terminó el encuentro y perdió mucho en todos los aspectos el conjunto tapatío.

Chivas no tuvo tiros de media distancia, no hizo paredes, no le ganó las espaldas a la zaga del América, que siempre estuvo jugando cómodo atrás y su arquera Jaidy Gutiérrez, no pasó mayores sobre saltos en ninguno de los dos tiempos.

Así inició Chivas femenil: 12. Blanca Félix; 2. Diana Rodríguez, 3. Mirian García, 4. Janelly Farias, 14. María Sánchez; 6. Miriam Castillo, 8. Diana Pérez, 10. Tania Morales, 15. Kristal Soto; 29. Ana Huerta, 33. Yashira Barrientos. D.T. Ramón Villa Zevallos.