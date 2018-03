Almeyda, dispuesto a escuchar a Francisco Gabriel de Anda

Ahora que Chivas anunció a Francisco Gabriel de Anda como nuevo director deportivo del club, Matías Almeyda está dispuesto a trabajar en equipo con él, esto a pesar de que anteriormente el estratega del Rebaño hizo hincapié en que el Guadalajara no necesitaba quién ocupara este puesto.

“Siempre he tenido la predisposición a la apertura con respecto a algún error que se vea. Seguramente Paco me conocerá con el tiempo y sabrá con qué persona va a tratar: una que trata de sumar, de trabajar en equipo, de mejorar día a día. Siempre he estado en contra de aquellos sabelotodo que creen que no se les puede decir nada, en ese sentido yo no soy así”, compartió.

Aunque ahora Almeyda tendrá que trabajar en conjunto con Gabriel de Anda, el estratega del Guadalajara afirmó que está acostumbrado a recibir asesoría y consejos, pues anteriormente no tuvo problemas para aceptar comentarios de autoridades como José Luis Higuera o Jorge Vergara.

Fue el pasado 10 de marzo cuando se anunció la llegada de Francisco Gabriel de Anda a la dirigencia deportiva del equipo.

RR