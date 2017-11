Almeyda deja su futuro con Chivas al aire

Matías Almeyda no la ha pasado bien con el Guadalajara después del título de Liga, el de Copa y toda la felicidad que de éstos se desprendió. Por eso es que el estratega ha dado paso a la duda respecto al futuro.

"En dos semanas puede pasar cualquier cosa", dijo el técnico rojiblanco, quien añadió que a pesar del cierre de partido que tuvieron y las opciones que desperdiciaron, "hay que saber perder... si ganábamos, no hubiéramos salvado el semestre".

“Lo que respecta a mi continuidad, el futbol es dinámico y no se sabe que pueda pasar mañana”

“"Creo que hasta en los mejores momentos he sido criticado y las soporto, no soporto las faltas de respeto, las críticas sí; soy parte de este sistema y tengo que aceptarlas, las faltas de respeto me parece que no, porque yo respeto a la gente. Después, lo que respecta a mi continuidad creo que, lo vuelvo a repetir, el futbol es dinámico y nunca se sabe qué pasa mañana”, indicó durante la rueda de prensa al terminar el Clásico Tapatío.

"Soy un bendecido porque lo que he vivido en dos años en Chivas me quedará por siempre en el corazón. El cariño de la gente, siendo un extranjero, nadie me lo va a quitar de adentro de mi ser", añadió.

Almeyda adelantó que esta semana se reunirá con Vergara e Higuera para discutir el futuro el equipo.

Por otro lado, se refirió a la inminente salida de Rodolfo Cota. "Lo vamos a extrañar, se lo hemos preparado bastante bien a Pachuca, van a tener a uno de los mejores porteros de México, si no es que el mejor".