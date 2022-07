¡Una fiesta! Así fue como se vivió el All-Star Game 2022 de la Major League Baseball la cual tuvo toque mexicano; primero, por la gran aparición del ex lanzador Fernando Valenzuela en el Dodger Stadium, cuando lanzó a su compatriota Alejandro Kirk la primera bola del juego. Luego, por una imagen protagonizada por el as de los New York Yankees que se volvió viral en las redes sociales.

En un video se ve en primer plano al pitcher derecho Gerrit Cole, mientras disfruta de la canción con la que el mexicano Kirk salió para el primer lanzamiento del juego de las estrellas que se celebró ayer en la casa de Los Angeles Dodgers. Luego, se aprecia el momento en el que el estadounidense comienza a cantar la melodía, nada menos que "El Mechón", de la Banda MS.

Gerrit Cole lucía muy feliz.

El pitcher creció en la ciudad de Los Ángeles, y durante algunas temporadas jugó en Houston para los Astros, por lo que su relación con la cultura mexicana no parece tan lejana.

Y COLE CANTA ASÍ ��



Primero fue @SergioRomo54 el que la llevó a los estadios de MLB, luego @alejandro_kirk la retomó, por lo que “El Mechón” de @BANDA_MS se ha vuelto tan famosa que hasta el estelar Gerrit Cole la canta y la disfruta.#LaCasaDelRey



pic.twitter.com/PUKFrkTzrN — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) July 20, 2022

OF