Alina Zagitova, nueva reina del patinaje artístico con 15 años

La rusa Alina Zagitova, que lideraba tras el programa corto, mantuvo el primer puesto y este viernes se proclamó campeona olímpica de patinaje artístico, con sólo 15 años, en los Juegos de PyeongChang, al ejecutar de forma impecable el programa libre.

Zagitova consiguió la primera medalla de oro para los rusos que compiten bajo bandera olímpica.

Con 239.57 puntos, Zagitova -que cumplirá 16 años el 18 de mayo-, superó en el podio a su compatriota Evgenia Medvedeva, de 18 años, que sumó 238.26 puntos y se quedó con la plata.

Ambas patinadoras están inscritas en estos Juegos como Deportistas Olímpicas de Rusia (OAR), ya que su país está suspendido por dopaje institucionalizado en el pasado.

La canadiense Kaetlyn Osmond se quedó con la medalla de bronce, con un total de 231.02 puntos.

Con su combinación roja con detalles dorados, Zagitova convenció al jurado con música del ballet Don Quijote, antes de que Medvedeva, campeona en los dos últimos Mundiales, deslumbrara también con un tema de la película "Ana Karenina".

No me lo puedo creer, ¡soy la campeona!

Las dos obtuvieron en el programa libre la misma puntuación (156.65) y fue la diferencia del programa corto lo que decidió el título.

Zagitova se convirtió en la segunda patinadora más joven en lograr el oro olímpico en esta prueba, únicamente superada en precocidad por la estadounidense Tara Lipinski, que tenía unas semanas menos que ella cuando logró el título en Nagano-1998.

"No me lo puedo creer, ¡soy la campeona! Me llevará un tiempo digerirlo", admitió Zagitova. "Estoy feliz, pude controlar bien los nervios. Mis manos estaban temblando, pero mi cuerpo hizo todo lo que había entrenado", apuntó.

Nacida en Izhevsk, en la república rusa de Udmurt, y que se entrena en club Sambo 70 de Moscú a las órdenes de Eteri Tutberidze y Sergei Dudakov, Zagitova ganó este año la final del Grand Prix. Y, en la capital de Rusia, ante su público, capturó el título europeo y relegó al segundo puesto a Medvedeva.

