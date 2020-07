Alfredo Saldívar se despide de Pumas

El portero, con destino al Toluca, publicó una fotografía con un mensaje sobre el cierre de su etapa bajo el arco universitario.

Además de que separó a los seguidores auriazules. "El Pollo" fue muy criticado en sus últimos años con los felinos, sobre todo por sus errores cuando enfrentaba al América.

"Al VERDADERO aficionado de Pumas", empezó. "Para todos ellos y solo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución. Vale la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo ni con quien, no importa el camino, y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club".

En conferencia de prensa, Juan Pablo Vigón comentó que era difícil decirle adiós al que fue su capitán en el cancelado Clausura 2020.

"Son despedidas que duelen, pero son cambios para crecer. Él hizo una muy buena carrera en Pumas y ya se despedirá de nosotros personalmente. Es de admirarse".

Saldívar se mudará a Toluca, ya que los Pumas acordaron un intercambio por los servicios del veterano Alfredo Talavera. Al canterano auriazul le tocará pelear por un puesto titular en la portería escarlata, que estará protegida por Luis García.

"Pocos entenderán lo que se vive día a día dentro de cada instalación, de cada entrenamiento, de cada plática, de cada enojo y de cada alegría, de días buenos y malos como personas, no solo como profesionales".

Así se despide Saldívar de la que fue su casa por casi 20 años.

