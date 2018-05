Alejandro Rodríguez deja la presidencia de Tigres

Tras ocho años como presidente del club Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez dejó hoy su cargo para seguir como consejero, y su puesto lo ocupará Miguel Ángel Garza, quien fungía como delegado deportivo.

Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace de Cemex y Sinergia Deportiva, fue el encargado de hacer el anuncio y agradeció a Rodríguez por su desempeño al frente del equipo.

"Es un día emotivo para esta institución, después de ocho años ha decidido retirarse de Sinergia Deportiva; encabezó un equipo que ha traído alegrías a la afición", indicó.

"Me voy, pero me quedo, me despido, pero le sigo"

Alejandro Rodríguez asumió su puesto para el Apertura 2010 y logró sacar al equipo de la problemática del descenso, en la cual estaba inmiscuido.

Después ello, el plantel se coronó en el Torneo Apertura 2011, con lo cual consiguieron terminar con una sequía de 29 años sin lograr un campeonato para la institución.

Los éxitos continuaron para el equipo y llegaron tres títulos más en la Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017, además de la Copa MX Clausura 2014, entre otros.

En conferencia de prensa efectuada en el estadio Universitario, Rodríguez se dijo satisfecho por haber fungido como presidente del equipo y aseguró: "me voy, pero me quedo, me despido, pero le sigo".

El ahora expresidente de los felinos agradeció a Miguel Ángel Garza por haber trabajado a su lado en el club y le deseó éxito de cara a los próximos compromisos del equipo.

"Gracias a Miguel Ángel, compañero de mil batallas, que con (el técnico) Ricardo Ferretti le dimos a la afición alegrías; le deseo el mayor de los éxitos a Miguel, que a partir de hoy encabezará Tigres", puntualizó.

Rodríguez comentó que algo que le quedó pendiente por conseguir con los felinos fue un título internacional, luego de que no lograron coronarse en la Copa Libertadores ni en la Liga de Campeones de la Concacaf.

RR