Alberto Coyote desconoce su futuro en Chivas

Sabe que es técnico interino de Chivas, pero Alberto Coyote no sabe qué pasará con él una vez que definan quién se hará cargo del plantel en el próximo año futbolístico. Esta situación no lo distrae, pues es un elemento institucional y esperará los acontecimientos para ver qué sucederá con su vida profesional.

“Conozco el entorno que maneja Chivas, estuve como jugador y sé lo que se maneja. Esa experiencia me deja trabajar tranquilo porque sé mi estatus y trabajo día a día. Quien tenga que tomar esa decisión, la tomará. Me ocupo de preparar el partido ante Morelia”.

Dice tener mucha comunicación con los dirigentes, están enterados de todo lo que hace con Diego Martínez, quien le aconseja, apoya. Coyote dice estar muy tranquilo.

“Soy un tipo que disfruta el momento y ahora estoy a cargo y lo disfruto, no veo mucho a futuro".

“Soy un tipo que disfruta el momento y ahora estoy a cargo y lo disfruto, no veo mucho a futuro. Estamos ante una situación difícil y estamos trabajando para revertirla. He contado con el apoyo de todos, he platicado con Mariano, José Luis y Amaury y a través de él sé que Jorge está con nosotros. Hay que disfrutar, hay momentos malos pero hay que disfrutar. El futbol, con sus responsabilidades, es para divertirse. Seguimos trabajando, estoy aquí porque me gusta y tengo que disfrutarlo”.

Toda la atención de Coyote está puesta en los trabajos diarios, en darle herramientas al equipo para salir de la crisis deportiva en la cual está envuelto el equipo, así que no piensa en otra cosa más que en el entrenamiento del día siguiente y evaluar elementos para elegir al mejor once estelar.

“No, para mí no. No me desestabiliza porque estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Un buen análisis del rival, de nuestros muchachos (ante Lobos BUAP). El primer tiempo me gustó mucho, tuvimos buena presión, no tuvimos contundencia y tenemos que seguir intentando”.

RR