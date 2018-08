Al "Tuca" "le vale ma..." lo que diga Pedro Caixinha

"El pleito es entre dos", resaltó Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, respecto a la bronca de su portero Nahuél Guzmán con Pedro Caixinha, entrenador de Cruz Azul.

"Para mí es normal (el conflicto)… ¿Y qué fue lo que dijo Caixinha a él? ¡Ah, entonces investiga, cabrón!, pues sí, es una discusión y los dos tienen que ver algo", exclamó Ferretti por el insulto ("Bobo irrespetuoso") que el meta felino lanzó cuando el portugués hablaba en conferencia de prensa.

De igual modo, el "Tuca" se mostró enérgico por las declaraciones del entrenador de La Máquina, previo a su choque de la fecha tres del Apertura 2018.

"No me importa, que diga misa porque me vale madre", dijo en rueda de prensa en Zuazua. "Que hable lo que quiera, mejor me callo el hocico y trabajo el asunto de que no pudimos hacer un tiro a gol (el sábado en el estadio Azteca)".

