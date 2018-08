Al Atlas le falta fortuna: Espinoza

El hecho de que presenten varias opciones de gol frente al marco rival, pero que ninguna haya podido culminar en anotación para los Zorros, tiene con cierta dosis de preocupación al director técnico del Atlas, Gerardo Espinoza, quien señaló al finalizar el duelo que terminó en empate sin goles ante Lobos BUAP, que a su equipo le hace falta cierta dosis de fortuna a la hora de encarar los partidos.

Además, dijo que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores ante el mal arranque del Apertura 2018, torneo en donde no han ganado y no han podido hacer un solo gol en cuatro partidos de Liga.

“Agradecido con el encuentro que realizan todos los muchachos, se matan día a día, trabajan bastante bien, no hay nada que reprocharles en todo el esfuerzo que ponen en los entrenamientos y en los partidos, solo estamos esperando que nos cambie esa dosis de fortuna para empezar a sumar de a tres, que este equipo logre despegar y que se refleje todo lo que trabajamos día a día”, dijo el timonel Gerardo Espinoza al finalizar el compromiso ante Lobos.

Lo cierto es que Gerardo Espinoza dijo no estar preocupado, sino ocupado de trabajar mejor con sus jugadores, mejorar en cuanto a la definición frente al marco rival, y afinar detalles en cuanto a la defensa.

“Me ocupa entrenar todos los días bien a mi equipo, entre ellas generar más opciones de gol, que el rival tenga menos opciones que yo, y simplemente vamos a cambiar esto y vamos a cerrar bastante bien el torneo”, siguió el sinaloense.

Atlas tendrá semana larga, ya que en la Copa MX no tendrán participación.

SA