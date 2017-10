Águilas, reales

Aunque no ven las diferencias abismales que dictan los números, los expertos consultados por EL INFORMADOR coinciden en que el Guadalajara sólo puede emparejar el cotejo desde lo anímico, ante un América que parte con la balanza a su favor .

JORGE VERGARA REÚNE AL EQUIPO EN EL ESTADIO

Chivas recibe charla motivacional tras malos resultados

Luego del entrenamiento que sostuvo el Guadalajara ayer, la plantilla tuvo que presentarse a las dos de la tarde en el Estadio Chivas, donde el dueño, Jorge Vergara, tenía preparada una dinámica motivacional con un especialista para tratar algunos temas con la plantilla, que no ha tenido los resultados esperados.

Asistió todo el equipo, así como el cuerpo técnico. La dinámica inició con la presentación del especialista para que los asistentes supieran de su trabajo y de lo que se buscaba al final del día, también para que fueran receptivos y aprovecharan al máximo este esfuerzo de la dirigencia rojiblanca.

En esta dinámica estuvo presente nada más el personal antes mencionado. Ni gente de seguridad que acompaña a Vergara ni a José Luis Higuera se les permitió estar presentes en la carpa que se instaló en un pasillo del estadio.

Tras el desarrollo del tema que se tenía preparado, el dueño también interactuó y finalizó el evento con una actividad en la cancha. Tras retirarse toda la plantilla, Vergara se quedó platicando con el técnico Matías Almeyda y su invitado europeo que dio la charla. Esta dinámica también será para directivos de la empresa de Vergara este martes, así como otro grupo que estará mañana.

RUBÉN RODRÍGUEZ

Analista de Fox Sports

¿Es un Clásico tan disparejo como lo dictan los números?

Aquí no cabe el concepto de que los Clásicos son diferentes. Los números muestran la calidad de torneo y ahí es abismal el tamaño del América, quien está arriba por dígitos, futbol, momento, contundencia y calidad. Hoy Chivas es ejemplo de sus mediocres números.

¿Dónde puede emparejar el duelo Chivas?

La gran y única ventaja que tiene Chivas es jugar sin presión. La contundencia en caso de aparecer puede jugarle a favor y crear un momento desagradable para su rival. Están obligados a generar y concretar, de lo contrario se vendrá lo peor, la crítica por no saber ganar el imperdible.

¿Cambió en algo el escenario de partido por la suspensión del juego original?

Todo. Cambió momento, circunstancias, ya que Chivas se jugaba hace unas semanas su futuro y la motivación de tomar al América como trampolín era inigualable. Hoy están sumidos en la mediocridad futbolística, sin su figura y referente futbolístico, con un técnico sumido en el dolor de no poder hacer nada para levantar. Hoy Chivas es otro.

¿Qué partido podemos esperar?

Abierto. Con unos visitantes respetando su estilo, atacando con la pelota y abriendo espacios y llegadas por banda. América esperando el contragolpe y velocidad de sus salidas y contundencia de sus delanteros. El momento está de su lado y la presión la manejan como ningún otro. América busca calificar, y qué mejor que frente a Chivas.

DAVID MEDRANO

Analista de TV Azteca

¿Es un Clásico tan disparejo como lo dictan los números?

No creo que sea tan disparejo en lo futbolístico. En lo númerico sí, pero Chivas no juega tan mal como lo dicen las estadísticas

¿Dónde puede emparejar el duelo Chivas?

En lo anímico y en el dominio de un sistema. A pesar de no ganar Chivas sabe a lo que juega, y creo que en estas circunstancias tienen mucho que ganar y poco que perder.

¿Cambió en algo el escenario de partido por la suspensión del juego original?

No. En todo el torneo América ha sido mejor que Chivas.

¿Qué partido podemos esperar?

Como todos los Clásicos con mucha intensidad y seguramente emotivo por los sistemas que juegan los dos equipos.

ERNESTO LÓPEZ MOTA

Analista de EL INFORMADOR

¿Es un Clásico tan disparejo como lo dictan los números?

Evidentemente que sí, pero no sólo en el papel donde América es sublíder general y Chivas antepenúltimo, sino principalmente por el futbol que han desplegado unos y otros en el torneo, los capitalinos cercanos a la perfección y los tapatíos sufriendo todavía de “campeonitis”.

¿Dónde puede emparejar el duelo Chivas?

Es común que las diferencias tan marcadas entre uno y otro rival se equilibren en la cancha por la pasión que los Clásicos generan, teniendo como arma principal la motivación intrínseca de que los Clásicos no se deben perder.

¿Cambió en algo el escenario de partido por la suspensión del juego original?

Definitivamente, porque en la fecha original Chivas llegaría después de enfrentar al Atlas en Octavos de Final de la Copa y el América en la misma instancia habría enfrentado a Cruz Azul; dos Clásicos que marcarían un derrotero en este partido.

¿Qué partido podemos esperar?

Un juego muy cerrado a pesar de las diferencias, con un América echado para adelante y un Guadalajara motivado por el público que se le entrega en el Azteca y con el deseo de demostrar por qué son actuales campeones.

MARCO CANCINO

Analista de TDN

¿Es un Clásico tan disparejo como lo dictan los números?

Si, América ha sido constante, domina su estilo, Chivas no pasa por buen momento. Se dice que los clásicos se juegan diferente, pero no creo que solo con “dignidad” le alcance a Chivas a equiparar.

¿Dónde puede emparejar el duelo Chivas?

Tendría que intentar emparejarlo en el medio campo, América ahí se hace fuerte, luego, aprovechar las llegadas que llegue a tener, sin contundencia no le servirá de nada.

¿Cambió en algo el escenario de partido por la suspensión del juego original?

Sí, mucho, Chivas tenía cuatro sin perder, hoy tiene tres derrotas seguidas. América mantiene la línea de juego. Además de la debacle en resultados, está la desmotivación de saberse eliminados.

¿Qué partido podemos esperar?

Un partido con claro dominio azulcrema, algo diferente me sorprendería demasiado. Si América no se equivoca, no debería sufrir. Lamento esto por Chivas. Sus aficionados me van a odiar cuando lean mi opinión.

ÉDGAR MARTÍNEZ

Analista de Univisión

¿Es un Clásico tan disparejo como lo dictan los números?

No lo veo tan disparejo. Es evidente que América es favorito, pero no considero que Chivas esté tan mal como los números indican. Adicional a ello, Chivas está urgido de encontrar una razón que legitime este torneo; ganar los dos Clásicos sería un extraordinario analgésico para una afición lastimada.

¿Dónde puede emparejar el duelo Chivas?

En el amor propio, en el orgullo, en la intensidad y hambre de triunfo. Si Chivas juega al mismo nivel que lo hizo el sábado contra Monarcas, el Clásico será sumamente parejo y competitivo.

¿Cambió en algo el escenario de partido por la suspensión del juego original?

Claro. Hoy Chivas está eliminado y eso lleva de manera inherente un cambio de 180 grados. Hoy es mucho menos trascendente el juego.

¿Qué partido podemos esperar?

Un juego espectacular porque ambos equipos llevan en su filosofía el atacar y agradar a la tribuna. América está en su casa y el “Piojo” es el Rey de los Clásicos. Chivas no tiene nada que perder, y todo que ganar. Imagino un juego abierto, y de ida y vuelta.