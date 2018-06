Águilas de Filadelfia, sin posarse en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump canceló la visita que los Eagles de Filadelfia realizarían hoy a la Casa Blanca, en medio de la disputa sobre si los jugadores de la NFL deben ponerse de pie durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos.

En un comunicado, Trump dijo que algunos miembros del equipo que ganó el último Super Bowl “están en desacuerdo con su presidente, porque él insiste en que se pongan de pie con orgullo para escuchar el himno nacional, con la mano en el corazón”.

Trump dijo que el equipo quería enviar una delegación más pequeña a la residencia oficial. Sin embargo, el presidente consideró que los fanáticos que planeaban asistir al acto “merecen algo mejor”.

Comentó que, en vez de recibir a los Eagles, participará en “un tipo diferente de ceremonia”, con la banda de la Marina de Estados Unidos “que honrará a nuestra gran nación, pagará tributo a los héroes que luchan por protegerla y que orgullosamente interpretarán nuestro himno nacional”.

Aún no se ha aclarado qué fue lo que orilló al presidente estadounidense a decretar este cambio de planes. La Casa Blanca no respondió a los cuestionamientos en torno a esta situación y al porqué las circunstancias son distintas a las de otras ceremonias en las que se recibe a equipos campeones en otros deportes, las cuales han sido boicoteadas por algunos jugadores. La organización de los Eagles no dio respuesta inmediata a esta decisión.

Recientemente, la NFL anunció una política que obliga a que los jugadores se pongan de pie para escuchar el himno si están en el terreno antes de un partido. Trump había sugerido que quienes se arrodillaran durante el himno en señal de protesta debían ser despedidos de sus equipos.

Algunos jugadores de los Eagles, como Chris Long y Malcolm Jenkins, han mostrado públicamente su oposición la nueva política de la Liga.

“Esto es miedo hacia las minorías. Es el miedo de un presidente hacia una corporación. No es patriotismo, no hay que confundirse. Los dueños (de los equipos de la Liga) no sienten más aprecio a este país que los jugadores que hacen algo por mejorarlo”, declaró Long el mes pasado.