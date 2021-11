La Perla Tapatía y el tenis nacional están de fiesta. Además de albergar el AKRON WTA Finals, Guadalajara vivirá un hecho inédito con Giuliana Olmos siendo la primera mexicana de la historia en clasificarse a este prestigioso torneo.

"Ha sido mi mejor año, tengo más experiencia y confianza en la cancha. Siento que cada semana voy mejorando mi tenis. Estoy muy feliz con mi vida y creo que eso también me ha ayudado a jugar mi mejor tenis. Estoy viviendo un sueño y quiero terminar el año con una buena nota", comentó Giuliana previo a su debut.

Haciendo dupla con la canadiense Sharon Fichman, la tenista azteca firmó una sobresaliente Temporada 2021 en la modalidad de dobles, cerrando así entre las 10 mejores parejas del año y Giuliana ahora se siente feliz de poder jugar en casa.

"La verdad para mí es una motivación, no siento nada de presión por jugar en casa. Siento que es una ventaja y tener un torneo tan grande como esto va a ser algo increíble para el tenis en México. Puede ser la única vez que llego a las Finales y lo quiero disfrutar al máximo".

Entre la mexicana y la canadiense conquistaron el título del Masters 1000 de Roma 2021 y alcanzaron las Semifinales en Berlín, además de haber llegado a Cuartos de Final en el Abierto de Australia, en Stuttgart y en Eastbourne.

"A mí todavía no me gusta mirar hacia el título del torneo, faltan cinco partidos. Para mí lo más importante es el partido que nos toca mañana y me quiero enfocar en ese duelo", concluyó la mexicana previo a su partido de este jueves ante las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova.

OF