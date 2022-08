A Chivas no lo abandonan

“No nos abandonen”, dijeron los jugadores de Chivas en la conferencia de prensa al término del Clásico Tapatío, sin embargo, en este Apertura 2022 la afición rojiblanca se ha hecho presente en las tribunas del estadio Akron en buen número, más allá de que el equipo ha sido uno de los dos que no han ganado en ocho jornadas, por lo que el mal paso del Rebaño poco tiene que ver con su afición y más con su funcionamiento dentro de la cancha y la falta de un proyecto deportivo.

Hasta el momento, el conjunto rojiblanco ha registrado en cinco partidos el ingreso de 113 mil 876 aficionados a su inmueble, que tiene una capacidad para 45 mil 364 personas, lo que da un promedio de 22 mil 775 aficionados por encuentro, siendo el Clásico Tapatío el partido que tuvo mejor entrada con 34 mil 233 espectadores de manera oficial.

El juego que menos aficionados tuvo fue el de la jornada 1, cuando todavía no se sabía el pésimo momento que viviría Chivas, con 17 mil 424 ante Juárez FC; le siguió el duelo de la fecha 2 ante Atlético San Luis con una entrada de 18 mil 363 fanáticos.

El partido de la jornada 4 frente al Club León tuvo una entrada de 23 mil 305 aficionados, mientras que el juego de la jornada 6 ante a los Tuzos del Pachuca ingresaron 20 mil 551 aficionados. Aun así, una vez finalizado el Clásico Tapatío y al ver que son ya 10 partidos oficiales consecutivos sin ganar, ocho en este certamen, los capitanes del chiverío pidieron “no ser abandonados” por la afición y de paso regalarán la taquilla en el partido frente a Rayados del Monterrey del 23 de agosto.

Cuando el Guadalajara gana, la gente está presente. Prueba de ello es que el Clausura 2017, en el que resultaron campeones con Matías Almeyda, fue uno de los equipos que más ingreso de aficionados registró, ya que contando liga y liguilla disputó 11 compromisos, con un total de 413 mil 802 seguidores, para un promedio de 35 mil 800 por partido.

En aquel entonces, la mejor entrada para los rojiblancos se dio en la final de vuelta ante Tigres, en el que el estadio fue abarrotado por 45 mil 033 aficionados.

“Buscan distraer a su gente”: aficionados

La afición del Guadalajara no cree en sus jugadores, no cree que estén arrepentidos, que sientan vergüenza y piensan que sus palabras del pasado sábado al finalizar el Clásico Tapatío son parte de una cortina de humo para distraerlos del mal momento por el que atraviesan.

Aficionados consultados no ocultaron su molestia con el equipo, afirmando que todo es una distracción, como lo mencionado por Mario Rodríguez: “Sí, ellos buscan distraer la atención de la afición, además no sé de qué es lo que no quieren que se hable”.

En el mismo tenor, Arturo Martín, otro aficionado rojiblanco señaló: “Claro, ya no saben qué hacer, cada día hay menos credibilidad en la empresa (Omnilife) que maneja al equipo”.

Acerca del simple hecho de que las entradas serán libres en el juego frente a Rayados, Mario Rodríguez afirmó que “es una medida innecesaria, pues el promedio de gente en sus partidos ha sido de 18 mil personas según mis cálculos, la afición está muy dolida y golpeada, pero aún así no los ha abandonado, a pesar de sus pésimos resultados”.

Finalmente, Arturo Martín señaló que como aficionado se ve mal que los jugadores regalen la taquilla, ya que nada cambiará hasta que el equipo esté bien reforzado y juegue un buen futbol.

Entradas en el Akron en el AP22 Jornada Partido Asistencia 1 Chivas vs. Juá rez 17,424 2 Chivas vs. San Luis 18,363 4 Chivas vs. León 23,305 6 Chivas vs. Pachuca 20,551 8 Chivas vs. Atlas FC 34,233 TOTAL: 113,876 aficionados

