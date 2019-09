A Chivas le ha costado de visita, dice Alan Cervantes

El volante del Guadalajara, Alan Cervantes, confía en que en el cotejo de la jornada 10 llegará por fin una victoria en calidad de visitante para reforzar el plan ascendente que lleva el equipo en el aspecto futbolístico, y hacerlo ante el Morelia será un buen golpe de autoridad debido a la buena racha que trae el conjunto purépecha.

"Es un equipo que ha sacado 10 de los últimos 12 puntos, estará con todo para ganarle a Chivas, es lo que todo equipo hace y debemos concentrarnos primero en lo de nosotros, en lo que trabajamos, en lo que nos pide el cuerpo técnico y eso sí, analizar sus cualidades, sus debilidades para hacerles daño y manejar el partido de la mejor manera".

Chivas se meterá a la cancha de Monarcas para proponer, ir al ataque en busca de imponer condiciones, al tiempo que estarán bien concentrados y parados en zona baja porque la ofensiva de los purépechas es muy explosiva.

''La mentalidad es la misma, sacar el resultados en calidad de local como de visitante'', dice el volante.

"Sería un error de nosotros subestimar a cualquier equipo, ya sabemos que de visita nos ha costado un poco, entonces lo tenemos claro. Pensamos en lo de nosotros, debemos reforzar lo que se nos ha pedido para comenzar a sumar de visita y hacernos más fuertes".

Por una razón u otra, el chiverío no ha podido darle satisfacciones a su afición en patio ajeno, así que ya es momento de hacerlo y comenzar a ligar una buena racha.

"Jugar de visitante nos ha costado un poco, ya lo hemos hablado entre nosotros, no nos ha dado para ligar dos victorias consecutivas, al final de cuentas es un avance para el equipo, un buen paso para llegar a ligar a victorias consecutivas. La mentalidad es la misma, sacar el resultados en calidad de local como de visitante".

Cervantes estará de titular este viernes, le ha gustado a Tomás Boy la forma en la cual se ha desempeñado, porque le da cierta dinámica al mediocampo y cada vez se le nota con más confianza.

"De pronto el torneo pasado no jugué por una lesión, ahora me he ganado el puesto en base del trabajo, por ahí circunstancias desafortunadas como la lesión de Michael Pérez, de Eduardo López me abrieron la posibilidad de actuar".

OF