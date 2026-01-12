La obra “¡Yetiví! La historia jamás contada del Yeti” tendrá temporada en el Teatro Alarife Martín Casillas durante enero. El montaje se integra a los apoyos de la Secretaría de Cultura de Jalisco mediante la convocatoria Habita la Escena 2025 y está dirigido a infancias, con un planteamiento escénico que prioriza la accesibilidad y la participación de públicos con y sin discapacidad auditiva.

El proyecto propone una experiencia teatral basada en el uso de títeres, máscaras y Lengua de Señas Mexicana, recursos que estructuran la puesta en escena y permiten una lectura simultánea del relato desde distintos lenguajes. Bajo la dirección de Luis Córdova, la obra articula estos elementos para construir una narrativa comprensible desde lo visual y lo gestual, sin depender exclusivamente del lenguaje oral.

La historia se desarrolla en el Himalaya, donde habita el Yeti, una figura asociada al miedo y al señalamiento social. En el relato, el personaje vive en aislamiento debido a su dificultad para expresar lo que siente y a la forma en que es percibido por su entorno. Esta situación se ve modificada con la llegada de una niña que decide acercarse sin recurrir a rumores ni juicios previos, lo que da origen a una relación basada en la convivencia y la escucha.

A partir de este encuentro, la obra plantea una reflexión sobre la construcción de vínculos, la comunicación emocional y las consecuencias del prejuicio. El desarrollo de la historia muestra cómo la interacción cotidiana permite cuestionar ideas asumidas y abrir espacios para el entendimiento mutuo.

El montaje aborda asuntos relacionados con el entorno escolar y familiar, como el respeto hacia las personas mayores, la identificación y expresión de las emociones, así como la importancia de revisar los relatos que generan exclusión o miedo.

“¡Yetiví! La historia jamás contada del Yeti” está dirigida a niñas y niños de entre 3 y 11 años. Tiene una duración aproximada de 60 minutos y se inscribe dentro del género de teatro de títeres y máscaras, con integración de Lengua de Señas Mexicana como parte central de la propuesta escénica y no como recurso adicional.

La producción corre a cargo del Colectivo Teatral Pies Hinchados, agrupación con sede en Guadalajara fundada en 2017. Desde su creación, el colectivo ha desarrollado proyectos que integran distintos lenguajes artísticos y que consideran la participación de personas con discapacidad dentro y fuera del escenario. Su trabajo se ha presentado en diversos espacios culturales y festivales a nivel nacional.

Entre sus participaciones se encuentra la Muestra Nacional de Teatro 2023, además de otros encuentros escénicos. El colectivo también ha sido beneficiado en diferentes ocasiones por programas y estímulos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, lo que ha permitido la continuidad de sus procesos de creación y producción.

Las funciones se llevarán a cabo los sábados 17 y 24 de enero a las 18:00 horas, y los domingos 18 y 25 de enero a las 13:00 horas, en el Teatro Alarife Martín Casillas, ubicado en Alcalde 1351, colonia Miraflores, en Guadalajara. El costo del boleto general es de 150 pesos, con un precio de preventa de 100 pesos.

