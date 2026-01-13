Algo se está moviendo en la relación entre Guadalajara y sus museos. En 2025, el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) no sólo volvió a llenar sus salas: rompió, por tercer año consecutivo, su propio récord de visitantes y se colocó como uno de los espacios culturales universitarios con mayor convocatoria del país.

Con 187 mil 751 personas registradas a lo largo del año, el museo alcanzó la cifra más alta desde que, en 2013, se amplió para ocupar la totalidad del emblemático edificio que hoy lo alberga. El crecimiento no es aislado: en 2024 el MUSA recibió 154 mil 872 visitantes y, en 2023, 141 mil 594, lo que confirma una tendencia sostenida de apropiación del espacio por parte del público.

Exposiciones que convocan multitudes

Entre las muestras inauguradas y cerradas durante 2025, “Raíces creativas: escena artística de Jalisco” destacó como uno de los grandes fenómenos del año. Con 56 mil 171 visitantes, se posicionó como la segunda exposición más vista en la historia del MUSA, sólo por debajo de “Kahlo sin fronteras”, que en 2023 alcanzó 56 mil 993 asistentes.

El éxito de “Raíces creativas” no es casual: la exposición ofreció una lectura amplia y contemporánea del arte jalisciense, conectando generaciones, lenguajes y públicos diversos. En ese mismo año, otras exposiciones de fuerte impacto fueron “Delirios abisales”, de Ermilo Espinosa, con 53 mil 796 visitantes, y “Recolectoras. Violeta Parra y Mon Laferte”, que reunió a 53 mil 186 personas, confirmando el interés del público por propuestas que cruzan artes visuales, música y pensamiento crítico.

Cabe señalar que el registro de asistencia del MUSA se lleva a cabo de forma sistemática desde 2013. En este conteo anual no se considera 2019, año en que el recinto albergó “En casa con mis monstruos”, de Guillermo del Toro, una muestra organizada por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y cuyo acceso tuvo costo, lo que la hace incomparable con el resto de las exposiciones de entrada gratuita.

Agenda expositiva vigente

Actualmente, el museo mantiene seis exposiciones abiertas, algunas de ellas en su recta final. Destaca la muestra de butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas, así como “Ceguera voluntaria”, de Claudia Rodríguez, ambas con cierre el próximo 18 de enero.

En el marco de “Ceguera voluntaria”, el público podrá participar en un recorrido guiado el viernes 16 a las 16:30 horas, encabezado por la propia artista y por Rocío Sáenz, autora de las obras que integran “Orden salvaje”.

Otras exposiciones en curso son “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno” y “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”, que concluirán el 8 de febrero, así como “Los libros de Barcelona. Diseño y edición”, disponible hasta el 1 de marzo.

CT