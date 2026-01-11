Códices: libros pintados que cuentan historias

Los códices son libros antiguos con un código cultural diferente, contienen colores, figuras y símbolos y su lectura es distinta a la forma actual. Son hechos de piel de venado o papel de corteza de árbol, que narra historias de dioses, gobernantes, tributos y vida cotidiana. Son documentos históricos que nos legaron las antiguas culturas de Mesoamérica.

La palabra “códice” viene del latín codex, que significa “libro manuscrito”. Sin embargo, en el contexto mexicano, un códice es mucho más que eso. Es un manuscrito pictórico y un documento visual. También se encuentran en otros soportes, como vasijas de cerámica, murales y estelas de piedra.

Los encargados de esta monumental tarea eran conocidos en lengua náhuatl como tlacuiloque, que significa “el que escribe pintando”. Plasmaban en sus obras las creencias religiosas, los avances científicos, los registros calendáricos y los relatos históricos de culturas como la maya, la azteca (o mexica), la mixteca, la zapoteca y muchas otras.

Durante la conquista española, la inmensa mayoría de estos documentos fueron destruidos. Considerados por los evangelizadores como “libros del demonio” por su contenido y fueron quemados. El objetivo era borrar la memoria, el pasado y la identidad de los pueblos originarios. Pero sobrevivieron 14 de ellos.

Los códices prehispánicos son aquellos que fueron creados antes de la llegada de los españoles y se conservan apenas unos 14 en todo el mundo. Sus temas principales son: religión y calendarios: como los del Grupo Borgia, genealogías y política: como los códices mixtecos (Colombino, Bodley, Nuttall) que narran las biografías y conquistas de sus gobernantes, astronomía: como los tres códices mayas: Dresde, Madrid y París.

Trágicamente, de estos 14, solo uno se encuentra en México: el Códice Maya de México (antes conocido como Grolier), resguardado en el Museo Nacional de Antropología.

Tras la conquista, la tradición de los códices se transformó, a estos los llamamos códices coloniales. Estos códices coloniales son un producto mestizo: mezclan las antiguas técnicas pictóricas indígenas con influencias europeas, como el uso de papel europeo o la inclusión de textos en español o náhuatl escritos con el alfabeto latino.

Algunos temas fueron: “tributos y tierras”: como el códice Matricula de tributos que fue el registro de los pueblos y productos que pagaban a la triple alianza, otro tema es “títulos de propiedad” como los Códices Techialoyan. También: “Historia y leyes”: como el famoso Códice Mendocino, que narra la historia oficial de la fundación de Tenochtitlan, sus conquistas y la vida cotidiana mexica. Otros ejemplos clave son el Lienzo de Tlaxcala o el monumental Códice Florentino.

Un ejemplo muy conocido es el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, que cuenta el legendario viaje de los mexicas desde la mítica Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan.

El Museo Regional de Guadalajara resguarda algunos facsímiles, ejemplo de ello son las láminas del Lienzo de Tlaxcala, donde se aprecian los enfrentamientos entre españoles y los pueblos indígenas como los de Tonalá, Xalisco y Nochistlán.

Y resguarda el Lienzo de San Sebastián: copia de un mapa antiguo de 1641. Es un “lienzo-mapa” colonial que delimita el territorio del antiguo pueblo de San Sebastián el Grande, hoy parte del municipio de Tlajomulco.

Para saber

Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales, se encuentran sujetos a un proceso constante de adaptación a los tiempos modernos.