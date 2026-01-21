Últimos días de la exposición 'El Equipal. Abrazar la Tradición'

La Casa Museo López Portillo alberga en sus últimos días la exposición “El Equipal. Abrazar la Tradición”, una muestra que invita al público a detener la mirada sobre un objeto cotidiano que, lejos de ser ordinario, encierra una profunda carga histórica, simbólica y cultural. La exposición permanecerá hasta el 29 de enero, ofreciendo un recorrido que conecta pasado y presente a través del diseño y la tradición.

El equipal, elaborado con palma tejida, varas de madera y cuero, ha acompañado la vida doméstica y social del occidente mexicano durante siglos. Sin embargo, esta exposición propone ir más allá de su función utilitaria para entenderlo como un símbolo de identidad y memoria colectiva.

Desde su origen prehispánico como icpalli, asiento reservado para los tlatoanis y utilizado en ceremonias rituales, hasta su integración en cocinas, patios y terrazas contemporáneas, el equipal ha sido testigo de transformaciones culturales y sociales.

La muestra destaca la riqueza del trabajo artesanal que da vida a cada pieza, subrayando la importancia del saber heredado de generación en generación. A través de diversas interpretaciones, el visitante puede apreciar cómo artesanos, artistas, arquitectos y diseñadores han dialogado con esta tradición, reinterpretándola sin perder su esencia.

“El Equipal. Abrazar la Tradición” celebra también la relación entre el cuerpo y el objeto. Su forma envolvente, pensada para abrazar al usuario, remite a una experiencia sensorial que conecta lo físico con lo emocional, lo doméstico con lo simbólico. En este sentido, la exposición invita a reflexionar sobre la manera en que los objetos cotidianos construyen vínculos afectivos y territoriales.

Ubicada en el corazón del Centro Histórico, la Casa Museo López Portillo se convierte en el escenario ideal para este diálogo entre herencia cultural y contemporaneidad. La exposición representa una oportunidad para reconocer el valor de las tradiciones artesanales y su vigencia en el presente, así como para revalorar aquellos objetos que forman parte de nuestra vida diaria y de nuestra identidad colectiva.

Datos de la exposición

¿En dónde? Casa Museo López Portillo. Calle Liceo No. 177, esquina San Felipe, Centro Histórico.

Casa Museo López Portillo. Calle Liceo No. 177, esquina San Felipe, Centro Histórico. ¿Qué días puedo asistir? Martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas hasta el 29 de enero.

