Alejandro Speitzer protagoniza obra de teatro sobre VIH en Guadalajara

Este miércoles 21 de enero, el actor Alejandro Speitzer llega al teatro tapatío con “Cruise. Mi Última Noche en la Tierra”, proyecto que marca un momento clave en su carrera artística. El originario de Culiacán, Sinaloa, interpreta un monólogo intenso y conmovedor sobre el escenario demostrando su madurez actoral.

La puesta en escena narra la historia de un joven que vive en el Londres de los años ochenta, en plena crisis del VIH/SIDA. A través de un relato ágil y profundamente humano, la obra aborda temas como la identidad, el miedo, el amor, la libertad y la necesidad de vivir con dignidad, incluso en los momentos más oscuros.

Para Speitzer, “Cruise” representa uno de los retos más grandes de su trayectoria, ya que no solo interpreta al protagonista, sino que da vida a diversos personajes a lo largo de la función . El actor, conocido por su trabajo en cine, teatro y series internacionales, apuesta aquí por un formato íntimo que lo conecta directamente con el público.

La obra trasciende el ejercicio actoral para convertirse en un acto de memoria histórica de la comunidad LGBTQ+. FACEBOOK / @Teatro Galerías

Desde una lectura cultural, la obra pone sobre la mesa la urgencia de preservar la memoria LGBTQ+ y reconocer las luchas que han permitido los avances actuales en materia de derechos y visibilidad. El montaje invita al público a reflexionar sobre la persistencia del estigma, la discriminación y la violencia, recordando que la historia de la diversidad sexual aún se escribe desde la resistencia.

La presentación en Guadalajara forma parte de la gira nacional de la obra y confirma el interés del actor por impulsar proyectos teatrales con contenido social y emocional. “Cruise. Mi Última Noche en la Tierra” no solo es una obra sobre una época específica, sino un recordatorio de la importancia de la memoria, la empatía y la celebración de la vida.

La cita es el día de hoy miércoles a las 19:00 horas en el Teatro Galerías. Los boletos se pueden adquirir en

https://alejandro-speitzer-en-cruise.boletia.com/

