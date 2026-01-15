El Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque alberga la exposición “Transfiguraciones. La piel de tierra que vamos mudando” , una muestra que indaga entre lo ritual y lo simbólico mediante obras de grabado, cartonería y video documental del artista plástico Andrés Alfonso Magaña.

La exhibición del originario de Sierra del Tigre en Jalisco, establece un diálogo profundo con la arquitectura vernácula del sureste del Estado, construida tradicionalmente con adobe y materiales locales, que poco a poco ha ido cediendo terreno frente a los nuevos sistemas de construcción contemporáneos.

A través de su trabajo, el artista analiza cómo estas transformaciones urbanas no solo modifican el paisaje físico, sino también la manera en que las comunidades perciben y valoran lo rústico y lo ancestral. Asimismo, la muestra reflexiona sobre la pérdida del patrimonio cultural y arquitectónico, recuperando elementos que remiten a la vida cotidiana de los pueblos jaliscienses: la música, la pirotecnia, las piñatas y las festividades populares.

El autor explica sobre las piezas que conforman su exposición. FACEBOOK/@MEG Museos de Jalisco

Con cada obra, el artista, quien posee una trayectoria destacada por la creación de obras que evocan y celebran la identidad cultural de los pueblos de Jalisco, construye un universo visual que se vincula estrechamente con la memoria colectiva, las tradiciones y el imaginario cultural de la región, evidenciando cómo la modernización impacta en la identidad local.

La exposición resalta tanto el valor histórico y cultural de estos espacios como los procesos de transformación que los atraviesan, invitando al espectador a reflexionar sobre la interacción entre pasado-presente y tradición-contemporaneidad.

El artista plástico Andrés Alfonso Magaña. FACEBOOK/@MEG Museos de Jalisco

¿Dónde y cuándo?

La exposición, inaugurada el 7 de diciembre del año pasado, permanecerá disponible hasta el 22 de marzo y podrá visitarse de manera gratuita de martes a domingo en un horario de 11:00 a 17:00 horas en calle Independencia 237, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.



XP