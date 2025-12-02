La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, junto con Cultura UDG y el Teatro Experimental de Jalisco, presenta Yo, travesti, un montaje multidisciplinar de la compañía Roberto G. Alonso que revisa el legado del transformismo y sus figuras más representativas. La obra se presenta como una reconstrucción escénica de las trayectorias que marcaron una tradición artística que dialoga con las expresiones queer de la actualidad.

El proyecto surge a partir de una autoficción escrita por Josep Maria Miró, quien toma como base la biografía artística de Roberto G. Alonso. Desde esa estructura, el texto recupera a transformistas que influyeron en distintas generaciones, entre ellos Mirko, Derkas, Leopoldo Fregoli, Edmond de Bries, Ocaña, Violeta la Burra, Carmen de Mairena y Ángel Pavlovski. La pieza también remite a espacios que concentraron la actividad escénica de estas figuras, como la Criolla, el Edén Concert, la Cúpula Venus y la bodega Bohemia.

La propuesta integra teatro, música y danza para construir un recorrido que sitúa al transformismo dentro de una genealogía que atravesó cambios sociales y culturales a lo largo del siglo XX. La obra se presentó por primera vez en la antigua Cárcel Modelo de Barcelona, un lugar vinculado históricamente con episodios de represión hacia el colectivo LGTBI. Su estreno en ese recinto planteó una relectura de ese pasado a través del escenario, utilizando la ficción para revisarlo desde una perspectiva contemporánea.

En escena participan Roberto G. Alonso y Jazmine Verdaguer, alter ego del músico Jordi Cornudella, responsable también de la dirección musical. La dramaturgia y dirección de Miró articula un dispositivo que combina distintos lenguajes escénicos y que transita entre momentos de convivencia festiva y otros que se centran en la memoria y la introspección.

El diseño escenográfico de Albert Pascual y el vestuario creado por Pascual y Víctor Guerrero conforman la estética del montaje, mientras que el espacio sonoro de Arnau Grande sostiene la estructura narrativa construida alrededor de la vida artística de Alonso. El resultado plantea un recorrido que registra la trayectoria del transformismo desde diversas miradas y que analiza el impacto que esta expresión ha tenido en la construcción de identidades y espacios de representación.

Yo, travesti ofrecerá dos funciones los días 3 y 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco. Los boletos están disponibles en taquilla y a través de la plataforma Boletia. La actividad está dirigida a público a partir de los 16 años y cuenta con una cuota general de 100 pesos más comisión de boletera.

