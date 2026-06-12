Con una imagen renovada y una programación cultural que busca acercar a los visitantes a las raíces de Jalisco, el sitio arqueológico Guachimontones se prepara para recibir durante este mes y julio a quienes deseen conocer uno de los patrimonios más emblemáticos del Estado.

En el marco de la agenda cultural y turística vinculada con el Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Cultura de Jalisco fortalecerá la oferta del Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” con actividades inspiradas en las expresiones ceremoniales y culturales que dieron identidad a la región de Teuchitlán hace siglos.

La principal apuesta será la presentación de la danza prehispánica “Ehécatl”, una propuesta escénica que invita al público a reconectar con el legado ancestral de la zona a través del movimiento, la música y los símbolos de las culturas mesoamericanas. Las funciones se realizarán los sábados 13, 20 y 27 de junio, así como el 4 de julio, a las 12:00 horas.

A esta programación se sumarán exhibiciones del juego de pelota ancestral los días 14, 21 y 28 de junio, de 11:00 a 13:00 horas. Estas demostraciones permitirán conocer una de las prácticas más representativas del México prehispánico, estrechamente vinculada con la vida ritual, comunitaria y simbólica de las antiguas civilizaciones.

Las actividades llegan en un momento importante para Guachimontones. En semanas recientes, el sitio fue objeto de diversos trabajos de conservación y mejoramiento realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Las labores incluyeron la conservación de estructuras principales, poda, deshierbe, retiro de rastrojo, liberación de flora, control de plagas en el arbolado y limpieza integral de la zona arqueológica. Además, se renovó por completo la señalética para ofrecer información más clara y enriquecer el recorrido de los visitantes.

Alicia García Vázquez, directora del Centro INAH Jalisco, destacó que los trabajos permitieron recuperar espacios significativos del conjunto arqueológico, entre ellos el juego de pelota, que permanecía parcialmente cubierto por la vegetación y que ahora vuelve a integrarse plenamente a la experiencia de visita.

CT