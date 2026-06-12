David Hockney fallece a los 88 años

El día de ayer, el aclamado artista británico David Hockney falleció a los 88 años de edad. El pintor se volvió famoso por capturar albercas bajo el sol de Los Ángeles y convertirlas en íconos del arte del siglo XX.

Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California, convirtiendo sus vistas suburbanas bañadas por el sol en uno de los principales motivos de su obra.

Más adelante en su vida, regresó a Europa, encontrando una inspiración renovada en las colinas boscosas de su condado natal de Yorkshire y en los campos y árboles de la región francesa de Normandía. Se convirtió en uno de los artistas más apreciados de Reino Unido, y sus obras alcanzaron precios récord en subastas.

El historiador Simon Schama dijo que "la popularidad y la perdurabilidad del arte de David Hockney, a través de todos sus cambios de forma y experimentos inquietamente inventivos, realmente no son ningún misterio".

" Su obra es admirada —amada no es una palabra demasiado fuerte— por los millones que, en todo el mundo, acuden en masa a verla porque presupone una expectativa de placer", escribió Schama en un ensayo que acompañó una exposición de Hockney en París en 2025.

Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.

Con sus característicos lentes redondos y el cabello rubio decolorado, Hockney era una figura conocida en las vibrantes escenas artísticas británica y estadounidense de la década de 1960, incluso antes de cumplir los 30 años. Sus pinturas eran igual de distintivas: muchas de ellas creaban un mundo onírico de juegos de luz que rebotaban en el agua y las ventanas, y formas humanas representadas en figuras aplanadas y simplificadas en pintura acrílica mate.

"Me emociono cada día", dijo al Los Angeles Times en 1979. "Londres tiene muchas partes lúgubres, pero nunca encuentro nada lúgubre en Los Ángeles".

¿Quién fue Hockney?

Hockney nació el 9 de julio de 1937 en Bradford, una gran ciudad industrial cuya principal exportación eran los tejidos de lana. Pasó allí sus primeras dos décadas antes de ir al Royal College of Art de Londres. Causó sensación incluso antes de graduarse, y el marchante de arte John Kasmin lo incorporó a su grupo de artistas en 1961.

Sus influencias artísticas abarcaron desde retratistas del Renacimiento hasta el pintor paisajista inglés del siglo XIX J.M.W. Turner, los experimentos de Pablo Picasso en el cubismo y el arte pop estadounidense del siglo XX.

Hockney sufrió un derrame cerebral menor en 2012 y en sus últimos años estaba cada vez más sordo —algo que dijo que había mejorado su percepción visual.

"Si pierdes un sentido, ganas otros, y siento que podía ver el espacio con más claridad", dijo a The Associated Press en 2017.

Nunca dejó de trabajar.

"Es mi trabajo lo que me mantiene joven", dijo Hockney al periódico Sun en 2017. "He sido pintor profesional durante 60 años. Sesenta años de levantarme todos los días y hacer exactamente lo que quiero hacer".

Te puede interesar: Estos conciertos en Superboletos están al 2x1

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB