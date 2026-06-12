El otro futbol: la historia detrás del origen del juego

Mientras el Mundial concentra las miradas del planeta en las grandes figuras, los estadios monumentales y los espectáculos de apertura, en Guadalajara una exposición propone mirar hacia otro lado: hacia las canchas de tierra, las porterías improvisadas y las pequeñas oficinas donde el futbol se organiza lejos de los reflectores.

Ahí, en esos espacios que rara vez aparecen en las transmisiones deportivas, comienza la historia que cuenta “Polvo Llanero”, una exposición colectiva que abrirá sus puertas este sábado 13 de junio en el Museo Cabañas.

Impulsada por Obreros de la Cultura F.C., la muestra se aleja de la narrativa tradicional del futbol profesional para adentrarse en una dimensión mucho más cercana a la vida cotidiana: la del futbol como fenómeno social, cultural y comunitario.

Porque antes de las ligas multimillonarias, los contratos internacionales y las camisetas convertidas en mercancía global, existe el llano.

Existe la cancha marcada con cal sobre la tierra. El terreno baldío transformado en espacio de encuentro. La calle que por unas horas se convierte en campo de juego. El barrio que encuentra en el balón una forma de reunirse, reconocerse y construir comunidad.

El llano como territorio cultural

Uno de los ejes centrales de la exposición es precisamente ese territorio informal donde miles de personas han aprendido a jugar futbol a lo largo de generaciones.

Lejos de las dinámicas comerciales del deporte profesional, el llano aparece como un espacio de convivencia y pertenencia. Un lugar donde el juego se transmite de padres a hijos, donde se forman amistades, rivalidades y recuerdos colectivos.

La muestra presenta estos espacios no sólo como escenarios deportivos, sino como territorios culturales que reflejan la manera en que las comunidades se apropian del espacio público y construyen identidad a través del juego.

En cada fotografía, objeto o documento expuesto emerge una pregunta: ¿qué significa el futbol cuando deja de ser espectáculo y vuelve a ser una práctica comunitaria?

La respuesta aparece en historias de barrios, pueblos y comunidades donde el balón continúa funcionando como una herramienta de encuentro social.

La muestra dirige la mirada hacia los protagonistas invisibles del futbol amateur: ligas regionales, organizadores, entrenadores y voluntarios. CORTESÍA

Los guardianes invisibles del juego

Pero “Polvo Llanero” no se detiene en las canchas. La exposición dirige también la mirada hacia otro espacio poco visible: las oficinas de las ligas regionales y los equipos amateurs.

Lugares modestos que suelen estar llenos de carpetas, fotografías antiguas, credenciales, trofeos y documentos acumulados durante décadas.

A simple vista podrían parecer espacios administrativos. Sin embargo, la muestra los presenta como auténticos archivos vivos de la memoria colectiva.

En ellos se conservan los nombres de equipos desaparecidos, los resultados de torneos olvidados, las rivalidades históricas de una comunidad y las historias de generaciones enteras que encontraron en el futbol una forma de pertenencia.

Detrás de esos archivos aparecen personajes fundamentales para la supervivencia del deporte popular: delegados, cronistas, entrenadores, secretarios, organizadores y voluntarios que sostienen el funcionamiento de las ligas mediante un trabajo constante y casi siempre invisible.

Son ellos quienes preservan la memoria del juego cuando las luces se apagan.

Futbol, identidady resistencia

A través de instalaciones, fotografías, archivos documentales, objetos y piezas multidisciplinarias, “Polvo Llanero” propone una reflexión más amplia sobre el papel que desempeña el futbol en América Latina.

La exposición entiende este deporte como un fenómeno que rebasa ampliamente la competencia deportiva.

El futbol aparece aquí como una herramienta de organización social, un espacio de convivencia intergeneracional y una forma de resistencia cultural frente a los procesos de transformación urbana y comercialización del deporte.

Más que celebrar las grandes hazañas de las estrellas internacionales, la muestra busca rescatar las historias cotidianas que mantienen vivo al futbol desde abajo.

Historias construidas sobre tierra, polvo, esfuerzo comunitario y memoria compartida.

En un momento en que el Mundial domina la conversación global, “Polvo Llanero” recuerda que la esencia del futbol sigue habitando en aquellos lugares donde el juego todavía pertenece a la comunidad.

Exposición: Polvo Llanero

La exposición abrirá sus puertas el próximo 13 de junio a las 11:00 horas en el Museo Cabañas, ubicado en Cabañas 8, en el corazón de Guadalajara. El público podrá visitarla de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. La entrada general tiene un costo de 110 pesos, con descuentos disponibles en taquilla para diversos sectores. Además, como parte de la política de acceso del recinto, los martes el ingreso será gratuito para todos los visitantes.

Fotografías, documentos y objetos cotidianos reconstruyen la memoria del futbol llanero. CORTESÍA

GuiArte

Guía de Arte y Cultura

Música de cuerdas para cine

Bajo la dirección de José Luis Castillo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba presentan un programa que vincula el lenguaje sinfónico con la narrativa cinematográfica en las suites de “Psicosis” y “Fahrenheit 451” de Bernard Herrmann, junto a obras de Mahler, Ralph Vaughan Williams y Mascagni, ampliamente asociadas al cine.

El concierto será el 14 de junio a las 13:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

“Corazón de México”, 60 aniversario

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara celebra 60 años de trayectoria con “Corazón de México”, un espectáculo que enaltece la riqueza cultural del país a través de danzas y música tradicional de diversos Estados. Con más de 80 artistas en escena, entre bailarines, cantantes y música en vivo, este montaje ofrece una experiencia vibrante para toda la familia. Las funciones serán los días 14, 21 y 28 de junio a las 13:00 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander.

“Love”, un espectáculo de danza butoh

El dúo formado por Kana Kitty y Norihito Ishii, a pesar de sus diferentes métodos, comparten una pasión y una vehemencia por el arte, desafiando las normas del butoh y creando una expresión más atractiva e inclusiva. Centrándose en la ambivalencia, invitan al público a confrontar sus propias emociones y perspectivas, donde la pasión se une a la innovación. La función está programada para el 20 de junio a las 19:30 horas, en la Sala 4 del Conjunto Santander.