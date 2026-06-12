Hay muchas maneras de conocer un territorio. A veces ocurre a través de sus paisajes; otras, por medio de sus sabores, sus sonidos o las historias que cuentan sus artesanos. A partir de este fin de semana, Guadalajara tendrá un espacio donde todas esas expresiones convivirán en un mismo lugar.

Se trata de Mundo Jalisco, un festival que transformará el Parque Agua Azul en un punto de encuentro entre la cultura, la tradición, el talento local y la producción regional, con una programación gratuita que se desarrollará los sábados y domingos del 13 de junio al 5 de julio.

Impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el proyecto busca visibilizar la riqueza cultural y productiva del estado, al tiempo que genera oportunidades para que productores, emprendedores, artesanas y artesanos conecten directamente con el público.

Pero más allá de un escaparate comercial, la propuesta apuesta por una experiencia cultural que permita a las familias acercarse a las distintas expresiones que forman parte de la identidad jalisciense.

Un recorrido por la cultura de Jalisco

Durante cuatro fines de semana, el festival ofrecerá conciertos, espectáculos de danza, presentaciones corales, actividades infantiles, exhibiciones artesanales y funciones de lucha libre.

La programación reúne a algunas de las agrupaciones más representativas de la entidad, entre ellas la Banda Orquesta Típica de Guadalajara, la Orquesta Típica de Jalisco, la Banda de Música del Estado de Jalisco y el Coro del Estado de Jalisco, instituciones que forman parte del patrimonio musical de la región.

También habrá espacio para propuestas populares contemporáneas, como la participación de Sonido Satanás, uno de los proyectos más reconocidos de la escena sonidera local, que ofrecerá presentaciones especiales durante el último fin de semana de junio.La danza tendrá igualmente un papel destacado con una gala del Ballet de Jalisco Contemporáneo, mientras que la lucha libre aportará uno de los espectáculos más arraigados en la cultura popular mexicana.

La intención es construir una programación diversa, capaz de reunir públicos de distintas edades e intereses en torno a un mismo objetivo: celebrar la riqueza cultural de Jalisco.

El oficio artesanal como protagonista

Uno de los ejes más importantes del festival serán las llamadas “Experiencias Vivas”, un espacio donde los visitantes podrán observar de cerca el trabajo de artesanas y artesanos provenientes de distintas regiones del Estado.

Lejos de las vitrinas tradicionales, estas demostraciones permitirán conocer los procesos, materiales y técnicas que dan vida a piezas elaboradas mediante conocimientos transmitidos de generación en generación.

La iniciativa busca reconocer el valor cultural de los oficios artesanales y acercar al público a quienes mantienen vivas estas expresiones que forman parte del patrimonio material e inmaterial de Jalisco.

Además, los menores podrán participar en talleres especialmente diseñados para acercarlos de manera lúdica al universo artesanal, explorando técnicas y procesos creativos adaptados a diferentes edades.

Un impulso a lo local

Mundo Jalisco surge como una estrategia para fortalecer la promoción y comercialización de productos hechos en el estado, pero también como una invitación a redescubrir el talento que existe en las distintas regiones jaliscienses.

La propuesta integra gastronomía, artesanía, cultura y entretenimiento en un mismo espacio, generando una experiencia que busca conectar a los visitantes con las historias, saberes y tradiciones que dan identidad a la entidad.

En un momento en que la cultura local encuentra nuevos desafíos para mantenerse visible frente a las dinámicas globales, iniciativas como esta buscan recordar que buena parte de la riqueza de Jalisco continúa viva en sus creadores, sus comunidades y sus expresiones populares.

Durante cuatro fines de semana, el Parque Agua Azul se convertirá en ese punto de encuentro donde la música, los oficios, la tradición y la creatividad compartirán escenario.

Raíces, sonidos y saberes de Jalisco

Del 13 de junio al 5 de julio, el Parque Agua Azul será escenario de una amplia programación cultural gratuita que reunirá música tradicional, danza, lucha libre, actividades artesanales y talleres para toda la familia.

Las actividades iniciarán el sábado 13 de junio con la presentación de la Banda Orquesta Típica de Guadalajara a las 13:00 horas, seguida por la Rondalla Voces del Alma de Jalisco a las 17:00 horas.

La programación continuará el domingo 14 de junio con la participación de la Orquesta Típica de Jalisco, que ofrecerá un concierto a las 17:00 horas.

El sábado 20 de junio, las y los asistentes podrán disfrutar de funciones de lucha libre de 13:00 a 16:00 horas.

Posteriormente se presentará la Rondalla Voces de Chapala a las 16:00 horas y, a las 17:00 horas, la Gala Ballet de Jalisco Contemporáneo. La lucha libre regresará el domingo 21 de junio en el mismo horario.

La agenda cultural continuará el sábado 27 de junio con la actuación de la Banda Orquesta Típica de Guadalajara a las 13:00 horas, seguida de la presentación de Sonido Satanás de 16:00 a 17:00 horas.

Este mismo espectáculo volverá a presentarse el domingo 28 de junio en el mismo horario, para después dar paso a la Banda de Música del Estado de Jalisco, que ofrecerá un concierto a las 17:00 horas.

El cierre de actividades artísticas se llevará a cabo el sábado 4 de julio con la presentación del Coro del Estado de Jalisco a las 13:00 horas.

Además de la programación escénica, durante todo el periodo se desarrollarán actividades permanentes. En el espacio Experiencias Vivas se realizarán demostraciones artesanales en vivo de 12:00 a 14:00 horas, mientras que niñas y niños podrán participar en talleres de acercamiento a diversas técnicas artesanales, programados diariamente a las 12:00 y 15:00 horas.

Todas las actividades se llevarán a cabo en el Parque Agua Azul y la entrada será gratuita.

CT