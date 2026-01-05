Cada 6 de enero, México despierta con una emoción especial. Es el Día de Reyes, una fecha profundamente arraigada en la memoria colectiva y en las tradiciones familiares del país. Desde muy temprano, los hogares se llenan de risas, sorpresas y juguetes, resultado de una celebración que tiene su origen en la tradición cristiana y que con el paso del tiempo se ha transformado en uno de los momentos más esperados por niñas y niños.

La historia de los Reyes Magos se remonta al relato bíblico del Evangelio de San Mateo, donde se narra la llegada de unos sabios de Oriente a Belén, guiados por una estrella, para rendir homenaje al recién nacido Niño Jesús. A estos personajes se les conocería más tarde como Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes ofrecieron oro, incienso y mirra como símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Con el paso de los siglos, esta historia trascendió lo religioso para convertirse en una tradición cultural que cruzó fronteras y se arraigó con fuerza en países como México.

En el contexto mexicano, el Día de Reyes conserva ese origen espiritual, pero se vive principalmente desde la ilusión infantil. Durante la madrugada del 6 de enero, los Reyes Magos visitan los hogares para dejar regalos como recompensa al buen comportamiento a lo largo del año. La víspera está marcada por la emoción: niñas y niños escriben cartas, colocan sus zapatos en un lugar visible y se van a dormir con la esperanza de despertar con una sorpresa.

Lejos de desaparecer, la tradición ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En el presente, la magia también se traslada al entorno digital. En vísperas del Día de Reyes, existe un sitio web llamado “Localiza a los Reyes Magos”, una plataforma que ha captado la atención de familias y pequeños curiosos. Antes del 6 de enero, el portal muestra una cuenta regresiva con mensajes como “2 noches para que vengan los Reyes”, reforzando la expectativa y la emoción conforme se acerca la fecha.

Una vez que llega el 6 de enero, el mapa interactivo se activa y permite seguir en tiempo real el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar mientras entregan regalos a niñas y niños de todo el mundo. Al explorar el mapa, también es posible observar los lugares de origen de cada uno de los Reyes Magos, lo que ayuda a dimensionar la larga travesía que realizan hasta llegar a tierras mexicanas.

El uso de esta plataforma debe realizarse con la supervisión de madres y padres, ya que el sitio solicita permisos de ubicación -solo durante el tiempo de uso- para activar correctamente el mapa. La experiencia tecnológica está diseñada para ser sencilla y accesible, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

El mapa interactivo está soportado por Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto, ligera y optimizada para la creación de mapas en la web. Además, la plataforma se apoya en servicios como Stadia Maps, OpenMap Tiles, OpenStreetMap y Stamen Design, lo que permite una visualización clara y fluida del recorrido de los Reyes Magos.

Así, entre historia, fe, tradición y tecnología, el Día de Reyes sigue reinventándose sin perder su esencia. Una celebración que cada 6 de enero renueva la ilusión conecta generaciones y demuestra que la magia también puede viajar a través de un mapa digital.

El recorrido de sus majestades puede seguirse en https://www.dondeestanlosreyesmagos.com/

CT