Cada 6 de enero, México despierta con una emoción especial. Es el Día de Reyes, una fecha profundamente arraigada en la memoria colectiva y en las tradiciones familiares del país. Desde muy temprano, los hogares se llenan de risas, sorpresas y juguetes, resultado de una celebración que tiene su origen en la tradición cristiana y que con el paso del tiempo se ha transformado en uno de los momentos más esperados por niñas y niños.La historia de los Reyes Magos se remonta al relato bíblico del Evangelio de San Mateo, donde se narra la llegada de unos sabios de Oriente a Belén, guiados por una estrella, para rendir homenaje al recién nacido Niño Jesús. A estos personajes se les conocería más tarde como Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes ofrecieron oro, incienso y mirra como símbolos de realeza, divinidad y sacrificio. Con el paso de los siglos, esta historia trascendió lo religioso para convertirse en una tradición cultural que cruzó fronteras y se arraigó con fuerza en países como México.En el contexto mexicano, el Día de Reyes conserva ese origen espiritual, pero se vive principalmente desde la ilusión infantil. Durante la madrugada del 6 de enero, los Reyes Magos visitan los hogares para dejar regalos como recompensa al buen comportamiento a lo largo del año. La víspera está marcada por la emoción: niñas y niños escriben cartas, colocan sus zapatos en un lugar visible y se van a dormir con la esperanza de despertar con una sorpresa.Lejos de desaparecer, la tradición ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En el presente, la magia también se traslada al entorno digital. En vísperas del Día de Reyes, existe un sitio web llamado “Localiza a los Reyes Magos”, una plataforma que ha captado la atención de familias y pequeños curiosos. Antes del 6 de enero, el portal muestra una cuenta regresiva con mensajes como “2 noches para que vengan los Reyes”, reforzando la expectativa y la emoción conforme se acerca la fecha. Una vez que llega el 6 de enero, el mapa interactivo se activa y permite seguir en tiempo real el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar mientras entregan regalos a niñas y niños de todo el mundo. Al explorar el mapa, también es posible observar los lugares de origen de cada uno de los Reyes Magos, lo que ayuda a dimensionar la larga travesía que realizan hasta llegar a tierras mexicanas.El uso de esta plataforma debe realizarse con la supervisión de madres y padres, ya que el sitio solicita permisos de ubicación -solo durante el tiempo de uso- para activar correctamente el mapa. La experiencia tecnológica está diseñada para ser sencilla y accesible, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.El mapa interactivo está soportado por Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto, ligera y optimizada para la creación de mapas en la web. Además, la plataforma se apoya en servicios como Stadia Maps, OpenMap Tiles, OpenStreetMap y Stamen Design, lo que permite una visualización clara y fluida del recorrido de los Reyes Magos.Así, entre historia, fe, tradición y tecnología, el Día de Reyes sigue reinventándose sin perder su esencia. Una celebración que cada 6 de enero renueva la ilusión conecta generaciones y demuestra que la magia también puede viajar a través de un mapa digital. El recorrido de sus majestades puede seguirse en https://www.dondeestanlosreyesmagos.com/ CT