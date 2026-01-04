Ritmo y cultura en Guadalajara

Enero en Guadalajara tiene un encanto particular. La ciudad despierta del bullicio navideño con una energía renovada; sus calles y plazas aún conservan el eco de los festivales de fin de año, pero ya se vislumbran nuevas historias que invitan a caminar, descubrir y sentir cada rincón. Comenzar el año en Guadalajara es sumergirse en un mosaico cultural donde la música, el arte, la gastronomía y la vida urbana se entrelazan en experiencias únicas.

Caminar por sus avenidas en este mes es como recorrer un museo al aire libre. Cada esquina, cada fachada y cada plaza parecen esperar al visitante para sorprenderlo con algo nuevo: un espectáculo, una exposición efímera, un músico callejero o la proyección de luces que transforma el Centro Histórico en un escenario vibrante.

Una excelente forma de iniciar el año es con las opciones que ofrece Candlelight, la serie de conciertos que ha conquistado a Guadalajara por su propuesta única: interpretar grandes éxitos musicales a la luz de las velas. Este año, las veladas nos transportan a mundos muy distintos:

10 de enero, 19:00 horas: Clásicos del Rock en Casa Xalisco. Las guitarras y voces icónicas se reinterpretan con instrumentos de cámara, creando un ambiente íntimo y elegante que hace sentir la música casi como un secreto compartido entre los presentes.

10 de enero, 21:00 horas: Tributo a Juan Gabriel, también en Casa Xalisco. Cada nota y cada acorde nos recuerda al "Divo de Juárez", haciendo que el público cante y se emocione al ritmo de sus clásicos.

16 de enero, 19:00 horas: Tributo a Adele en Palcco. La sensibilidad de su voz, acompañada por la calidez de las velas, crea una atmósfera de introspección y disfrute pleno.

16 y 30 de enero, 19:00 y 21:00 horas: "El Señor de los Anillos" en Palcco. La música de Howard Shore cobra vida en la penumbra iluminada, llevando a los asistentes a un viaje por la Tierra Media sin salir de la ciudad.

Cada presentación de Candlelight es una experiencia en sí misma, un momento donde la música y la luz se combinan para transformar cualquier noche de enero en un recuerdo imborrable.



La ciudad como museo viviente

Sin duda, caminar por Guadalajara en enero es sumergirse en un museo vivo. Cada museo y espacio cultural, desde el Museo de Arte Raúl Anguiano hasta la Plaza de los Mariachis, ofrece actividades y exposiciones que invitan a detenerse y admirar. La ciudad se convierte en un paseo constante entre historia, arte y música, donde cada calle y plaza es un escenario dispuesto a sorprender a los visitantes.

Incluso quienes solo se dejan llevar por el paseo urbano, sin seguir una agenda estricta, descubrirán que Guadalajara está llena de rincones culturales inesperados: un mural callejero que cobra vida con la luz del atardecer, un violinista en una esquina, un pequeño taller artístico abierto al público. Enero es el mes perfecto para perderse y encontrarse con la ciudad misma.

Teatro, sonidos y nostalgia

El 17 de enero, el Teatro Galerías se llena de energía con el musical “Hoy no me puedo levantar”, basado en los éxitos de Mecano. Este espectáculo es más que un musical: es un viaje por la memoria musical de quienes crecieron cantando sus canciones, y al mismo tiempo una ventana para que las nuevas generaciones descubran la fuerza de la música pop española. La escenografía, la coreografía y la interpretación se unen para crear un clima vibrante que contagia entusiasmo y emoción.

Junto al musical, el Teatro Galerías también acoge la “Novena Sinfonía” de Beethoven el 18 de enero, una obra que despliega majestuosidad y emoción. Escuchar cada nota mientras se observa la arquitectura del teatro es como sentir la grandeza de la cultura clásica dentro de la ciudad moderna.

El 23 de enero, el escenario del Teatro Diana recibirá a Silvana Estrada, quien hará un despliegue de su propuesta musical que fusiona el jazz con el son jarocho.

Escapadas al aire libre

Guadalajara también piensa en la diversión familiar: el Parque Inflable Baunzii Land, abierto todo enero, invita a niños y adultos a disfrutar de juegos y actividades activas, combinando ejercicio y entretenimiento en un espacio seguro y colorido.

Para quienes buscan sabores y aromas, el Festival del Café, Chocolate y Vino de Ajijic, los días 17 y 18, ofrece una experiencia sensorial completa. Más allá de la degustación, este festival permite conocer a los productores, aprender sobre los procesos y disfrutar de la cultura gastronómica mexicana en un entorno lleno de colores, música y creatividad.

Para quienes disfrutan de la naturaleza y el encanto de las plantas, regresa Plant Fest, un espacio donde podrás descubrir desde cactus y suculentas hasta plantas de colección, orquídeas, árboles frutales y mucho más. La cita es del 23 al 25 de enero de 2026, de 12:00 a 20:00 horas, en Vía Libertad, Colonia Americana.

Más actividades

Tributo sinfónico de Metallica - The Master of Strings

D: 30 de enero de 2026.

H: 21:00 horas.

L: Teatro Galerías.

Concierto de Saint Motel

D: 30 de enero de 2026.

H: 19:00 horas.

L: C3 Stage.

Obra “Los monólogos de la vagina”

D: 29 de enero de 2026.

H: 19:00 horas.

L: Teatro Galerías.

CT