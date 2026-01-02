A través de sus redes sociales, la Secretaría de Cultura federal y su representante, Claudia Curiel de Icaza, informaron que no se registraron daños en el patrimonio cultural en las zonas afectadas por el sismo de este 2 de enero, cuyo epicentro se ubicó en Guerrero.

"Tras el sismo registrado esta mañana, en la Secretaría de @cultura_mxl levamos a cabo la evaluación del patrimonio y los recintos culturales en las zonas afectadas, principalmente en Guerrero. Hasta el momento, no se reportan daños", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

En la Ciudad de México, el titular del Proyecto Templo Mayor, el arqueólogo Leonardo López Luján, también informó, a través de la plataforma X, que no se registraron daños por los movimientos telúricos de magnitud de 6.5 grados.

"NO HAY DAÑOS DE CONSIDERACIÓN EN EL TEMPLO MAYOR! La Mtra. Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo y la Zona Arqueológica del Templo Mayor-INAH, me comenta que NO se reportan daños y que ya se está haciendo un recorrido puntual para registrar eventuales afectaciones", escribió el arqueólogo en redes sociales.

Asimismo, el área de prensa de la Catedral Metropolitana informó que no se registraron daños estructurales ni ningún otro. "Sin novedad en la Catedral después de la primera revisión, se da ingreso a la feligresía en estos momentos. Estamos a la espera de la segunda revisión por parte de las Arquitectas residentes de la Secretaría de Cultura Federal", informaron.

En Guerrero, el Fuerte de San Diego anunció operaciones con normalidad, y ninguna afectación por el temblor.

Mientras que el área de comunicación del INAH no reportó daños en Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México.

