Este jueves 29 de enero, Zapopan abrirá un espacio para el recuerdo y la memoria colectiva con la inauguración de la exposición “Postales Antiguas de Zapopan”, una muestra fotográfica al aire libre que acercará la historia y la cultura del municipio al Parque de las Niñas y los Niños. La cita será a las 6:00 de la tarde, en la explanada frente al CISZ, con entrada libre, donde los visitantes puedan disfrutar de un recorrido visual por el pasado de la ciudad.

La exposición presentará fotografías antiguas de gran valor histórico, imágenes que permiten observar cómo eran los espacios, las costumbres y la vida cotidiana de Zapopan en otras décadas. Al llevar estas postales a un espacio público, la iniciativa busca activar la memoria del municipio desde el encuentro ciudadano.

El proyecto inició con la invitación a la comunidad a enviar sus postales donde se viera reflejada la historia local, su cultura y tradiciones. Las imágenes que sumaron al proyecto estaban divididas en las categorías de retrato individual o grupal; paisaje urbano o rural; tradiciones o costumbres populares —como mercados, fiestas religiosas o civiles, ferias, bodas y eventos sociales—, así como espacios públicos y privados.

Para complementar el proyecto se editó un libro que cuenta con las fotografías ciudadanas, además de imágenes del Archivo Municipal, que en conjunto dan un panorama de los últimos años de la comunidad zapopana.

