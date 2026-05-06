Entre detectives torpes, boleros clásicos y una diva desaparecida, la compañía jalisciense Sabe Qué Producciones regresa a la cartelera tapatía con la tercera temporada de “Entre Boleros y Engaños: El misterio del Degollado”, una comedia de situación que mezcla humor, música en vivo y misterio policiaco ambientado en el Guadalajara de los años cuarenta.

La obra, escrita y dirigida por Gustavo Arcadio Cervantes Morales con edición literaria de Fernando Ramírez, llegará al Teatro Jaime Torres Bodet los días 7, 14 y 21 de mayo, luego de ser seleccionada dentro del programa LATE de Cultura Guadalajara.

En escena, los actores Gustavo Arcadio y Paco Morales interpretan siete personajes distintos acompañados por el pianista Mijail Oliver, quien además de ejecutar boleros en vivo también se convierte en una presencia narrativa dentro de la historia.

La trama sitúa al público en la primavera de 1947. Después de una función en el Teatro Degollado, la famosa cantante Cuca La Fontaine desaparece misteriosamente. Dos investigadores privados intentarán resolver el caso mientras entrevistan a una serie de sospechosos vinculados con la diva. Entre enredos, cambios de identidad y números musicales, el montaje apuesta por una experiencia cercana con el público, que incluso es invitado a cantar durante la función.

Para Gustavo Arcadio, el proyecto nació del deseo colectivo de comenzar a producir historias propias desde Guadalajara. “Esta historia comenzó en 2024. Era una intención que teníamos desde hace tiempo de empezar a producir nuestros propios espectáculos teatrales. Nos pusimos a ello y salió una historia muy divertida que el público ha recibido muy bien”, explicó el actor y director en entrevista con EL INFORMADOR.

El también dramaturgo señaló que la buena respuesta de las primeras temporadas fue determinante para impulsar esta nueva etapa del montaje. “Ha sido una experiencia muy gratificante producir esta historia y ver a la gente salir tan contenta y pedirnos más representaciones. Eso nos incitó a tomar esta convocatoria de Cultura Guadalajara y poder presentarnos ahora en el Jaime Torres Bodet”.

La producción representa además el debut formal de Arcadio como dramaturgo y director teatral. Aunque reconoce que el proceso implicó retos importantes, asegura que el trabajo colectivo terminó por darle identidad propia a cada personaje.

“Fue un proceso muy orgánico. Íbamos encontrando las voces, las corporalidades y las motivaciones de cada personaje entre todos. De pronto las piezas comenzaron a acomodarse”.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención entre el público es precisamente la velocidad con la que los actores cambian de personaje sobre el escenario. Entre pelucas, maquillaje y vestuario, los cambios ocurren en menos de un minuto.

“La parte logística es muy emocionante porque a Paco y a mí los cambios nos toman menos de un minuto. Terminamos agotados, pero muy divertidos”, contó Arcadio.

Incluso recordó que durante una función anterior una espectadora esperaba la salida de una actriz que en realidad nunca existió.

“Nos decía que faltaba una actriz por salir a saludar. Cuando le explicamos que solamente éramos nosotros dos haciendo todos los personajes fue muy gratificante porque significa que el público realmente los distingue”.

Por su parte, Paco Morales considera que la fuerza del montaje está en la combinación entre la comedia y la nostalgia musical que despiertan los boleros.

“Es una puesta en escena para toda la familia. Los boleros acompañan la estética y el contexto de la historia. No es el típico musical donde las canciones cuentan literalmente lo que pasa, sino que ayudan a construir las emociones”, comentó.

Morales explicó que el público entra a un camerino imaginario del Teatro Degollado mientras la investigación avanza entre sospechas y situaciones absurdas.

“Desaparece una diva y contratan a dos investigadores privados medio inútiles para descubrir qué pasó. Somos dos actores haciendo siete personajes y todo ocurre acompañado por música en vivo”, agregó.

Fundada en marzo de 2024 por Gustavo Arcadio, Francisco Morales y Fernando Ramírez, Sabe Qué Producciones nació con la intención de desarrollar proyectos escénicos independientes desde Jalisco. “Entre Boleros y Engaños” se convirtió en su primera producción y logró agotar localidades durante su primera temporada en el foro Punto Escénico.

Ahora, el equipo busca consolidar el crecimiento del montaje con nuevas funciones y una experiencia que combine humor, nostalgia y música en vivo.

“Queremos que la gente salga con una sonrisa y se olvide un poquito de las problemáticas del día a día”, expresó Gustavo Arcadio.

“Es una obra muy única por el reto que implica interpretar tantos personajes distintos y cantar con voces completamente diferentes. Ojalá la gente pueda darse la oportunidad de vivirlo”, finalizó Mijail Oliver.

Los boletos están disponibles en taquilla y a través de la plataforma Voy al Teatro.

Un público olvidado

El proyecto ha encontrado una conexión particular con el público adulto mayor, un sector que, según Paco Morales, suele tener menos propuestas dirigidas específicamente a ellos dentro de la cartelera local.

“Algo muy bonito que nos pasó es que fuimos encontrando un público que estaba olvidado. Iban los abuelitos, pero también los hijos, los sobrinos. Los boleros fueron el gancho y después se enamoraron de la historia y los personajes”.

El actor reconoce que hacer teatro independiente en Guadalajara sigue siendo complejo, especialmente después de los cambios de consumo que dejó la pandemia.

“Llevar a la gente a una butaca es más difícil que nunca. Mucha gente ya se acostumbró a quedarse en casa. Pero también está pasando algo interesante: Guadalajara cada vez tiene más cartelera teatral y el público está respondiendo”.

En ese sentido, destacó la importancia de iniciativas institucionales como LATE, que permitió a la compañía acceder al Teatro Jaime Torres Bodet para esta nueva temporada.

“Las temporadas anteriores las hicimos rentando espacios y tratando de sacar adelante la producción por nuestros propios medios. Esta vez tenemos el apoyo de Cultura Guadalajara y eso ayuda muchísimo”, indicó.

Obra con soundtrack oficial

La presencia musical tiene un papel central en la puesta en escena. Mijail Oliver, además de tocar el piano durante la función, desarrolló arreglos originales y compuso el tema principal de la obra, incluido también en el soundtrack oficial ya disponible en plataformas digitales.

“El pianista está siempre flotando en la historia. Acompaña emociones, situaciones y también hace pequeños gags musicales”, explicó Mijail Oliver.

El músico destacó que varios de los boleros clásicos fueron adaptados especialmente para integrarse al relato.

“Hay canciones donde ciertas líneas hacen referencia directa a personajes o situaciones de la obra. Eso hace que los boleros se sientan todavía más cercanos a la historia”.

Además del acompañamiento incidental, la obra busca generar una atmósfera participativa entre los asistentes. “Como son canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva, la gente termina cantando con nosotros. Se vuelve una experiencia muy dinámica”, compartió.

Resuelve el misterio

La puesta en escena “Entre Boleros y Engaños” llega al Teatro Jaime Torres Bodet, en una corta temporada los días 7, 14 y 21 de mayo, a las 19:00 horas. Entradas en Voyalteatro.com.

CT