De cisnes acrobáticos a sinfonías que estremecen

Del circo contemporáneo a los grandes conciertos sinfónicos, pasando por danza, intervenciones urbanas y artes plásticas, el Festival Cultural de Mayo (FCM) celebrará su edición 29 del 7 al 29 de mayo con una programación que reunirá espectáculos internacionales, estrenos en Latinoamérica y actividades gratuitas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Estas son algunas de las presentaciones y eventos más destacados de esta edición.

Uno de los momentos más esperados será la inauguración del festival con el estreno en Latinoamérica de “Duck Pond”, montaje de la compañía australiana Circa, una reinterpretación circense de “El lago de los cisnes”. La propuesta mezcla acrobacia, teatro físico y humor en un espectáculo que ha recorrido escenarios internacionales. Las funciones serán en el Teatro Degollado el 7 de mayo a las 20:00 horas; y el 8 y 9 de mayo a las 20:30 horas. Los boletos tendrán costos de entre 400 y 550 pesos.

La danza contemporánea también tendrá uno de sus puntos fuertes con la participación de la Compagnie Marie Chouinard, que traerá el estreno en Latinoamérica de “Magnificat”, pieza con música de Johann Sebastian Bach. Las funciones se realizarán el 17 de mayo a las 18:00 horas y el 19 de mayo a las 20:30 horas, también en el Teatro Degollado. Los boletos irán de 150 a 400 pesos.

Dentro de las propuestas gratuitas destaca el estreno mundial de “En Juego”, creación de la compañía quebequense Vague de Cirqueen en coproducción con el festival. El espectáculo combina circo contemporáneo y freestyle futbolístico a través de una gran esfera inspirada en un balón de futbol, donde seis acróbatas construyen una puesta en escena enfocada en el trabajo colectivo, la coordinación y el movimiento.

La obra tendrá nueve presentaciones gratuitas en distintos espacios de Zapopan. El 11 de mayo llegará al Centro de Artes Circenses Zapopan, a las 19:00 horas; el 12 de mayo se presentará en el Centro Cultural Paraísos del Colli, a las 16:00 horas y en el Centro Cultural Las Águilas, a las 20:00 horas; el 13 de mayo estará en el Parque de las Niñas y los Niños, a las 19:00 horas; el 14 de mayo llegará al Centro Cultural Jardines de Nuevo México, a las 16:00 horas y a la estación Zapopan Centro del SITEUR, a las 20:00 horas; el 15 de mayo se presentará en Colmena El Centinela, a las 19:00 horas; el 16 de mayo tendrá función en el Centro Cultural Constitución, a las 19:00 horas, con cupo limitado; y el cierre será el 17 de mayo en el Centro de Artes Circenses Zapopan, a las 17:00 horas. Todas las funciones serán de entrada libre.

Otra de las apuestas del festival será la Ruta Escultórica Metropolitana, proyecto que reunirá más de 80 esculturas de más de 40 artistas en espacios públicos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta. La iniciativa busca convertir el espacio urbano en un corredor cultural y aprovechar la conectividad del SITEUR para acercar las piezas al público que diariamente se desplaza por la ciudad.

Agenda del Festival Cultural de Mayo

Siente la emoción de “360 Allstars”

La sección La Alternativa volverá este año con una programación enfocada en propuestas multidisciplinarias y de corte urbano. Uno de sus platos fuertes será “360 Allstars”, espectáculo australiano de la compañía Onyx Productions, que mezcla BMX, breakdance, música en vivo, basketball freestyle y circo contemporáneo.

El montaje tendrá cinco funciones gratuitas en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA): el 21 de mayo, a las 20:30 horas; el 22 de mayo, a las 11:00 y 20:30 horas; y el 23 de mayo, a las 17:00 y 21:00 horas. La entrada será libre hasta agotar localidades.

Vive el “Lumbral de una pasión”

En artes plásticas, el artista Rogelio Manzo presentará la exposición “Lumbral de una pasión”, muestra que dialoga de manera sutil con el contexto futbolístico del próximo Mundial y reflexiona sobre identidad, pertenencia y memoria colectiva. Sin duda, la muestra se sitúa así en un espacio de tránsito donde las tensiones no se resuelven, sino que se sostienen. Desde ahí, la muestra abre una reflexión sobre las formas contemporáneas de pertenencia, deseo y afecto.

La inauguración será el 8 de mayo a las 17:00 horas en el Palacio de Gobierno de Jalisco y contará con entrada libre.

El chelo toma el escenario

La música clásica tendrá una presencia destacada durante el festival gracias a la participación del chelista colombiano Santiago Cañón quien, junto con la Filarmónica de Jalisco y bajo la batuta de su director artístico José Luis Castillo, ofrecerá un concierto el 14 de mayo en el Teatro Degollado a las 20:30 horas.

Cabe señalar que Santiago Cañón debutó con la Orquesta Filarmónica de Bogotá a los seis años.

El programa incluirá el “Concierto para violonchelo y orquesta No. 1” de Joseph Haydn. Los boletos tendrán precios de entre 150 y 300 pesos.

Interpretaciones desde el corazón

El 22 de mayo será el turno de la violinista neozelandesa-estadounidense Geneva Lewis, quien se presentará junto a la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta del director austriaco invitado Johannes Wildner. Cabe señalar que Geneva recibió el Premio Borletti-Buitoni Trust en 2022 y la Beca de Carrera Avery Fisher en 2021.

El concierto comenzará a las 20:00 horas en el Teatro Degollado y estará dedicado a obras de Johannes Brahms, incluyendo el “Concierto para violín en re mayor” y la “Sinfonía No. 1”. Los boletos costarán entre 250 y 400 pesos.

Recital de piano + percusión

La programación musical continuará el 24 de mayo con un recital de piano y percusión encabezado por los pianistas alemanes Lilya Zilberstein -en la foto- y Anton Gerzenberg, acompañados por los percusionistas mexicanos Iván Manzanilla y Miguel González. El concierto se realizará a las 18:00 horas en el Teatro Degollado y tendrá un costo general de 250 pesos. El programa incluirá las “Danzas Húngaras” (21 piezas) de Johannes Brahms, las cuales están inspiradas en la música folclórica húngara, compuestas originalmente para piano a cuatro manos (dos pianistas en un teclado).

Clausura con Johann Strauss