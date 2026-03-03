Teatro Galerías: más de tres décadas de aplausos

El próximo 31 de agosto de 2026, el Teatro Galerías cumplirá 35 años de operación: tres décadas y media desde su inauguración, en 1991, con la obra “Batas blancas no ofenden”. Fue entonces cuando el empresario Arturo Méndez Valencia materializó un proyecto que respondía a una carencia evidente en la ciudad: contar con un recinto privado que ofreciera las condiciones técnicas y escénicas necesarias para montajes contemporáneos.

Hoy, a punto de alcanzar ese aniversario, el teatro no solo conmemora su permanencia, sino que anuncia una transformación profunda en infraestructura, programación y producción propia. El eje de la celebración es claro: mantenerse vigente sin perder identidad.

“Este año es muy especial para el Teatro Galerías porque llevamos 35 años ininterrumpidos -a excepción obviamente de la pandemia-, operando”, mencionó Edgar Méndez, director General del Teatro Galerías, en rueda de prensa.

“Nosotros inauguramos en 1991, el 31 de agosto. Entonces, este 31 de agosto de 2026 cumplimos 35 años y obviamente estamos planeando un bonito aniversario”.

Ubicado en Residencial Victoria, en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el recinto se ha consolidado como uno de los espacios escénicos más importantes del occidente del país. Cuenta actualmente con una capacidad para mil 772 personas, lo que lo coloca dentro del rango de los teatros de mil a dos mil butacas en términos de visitas a nivel nacional. En los últimos años ha recibido el 60% de los espectáculos que llegan a la ciudad, abarcando conciertos, comedias, teatro dramático, musicales, propuestas infantiles y ballet.

Cabe señalar que su singularidad radica en otro aspecto: su modelo de operación. “Somos el único teatro de Jalisco privado totalmente de este tamaño”, asegura Edgar Méndez. “Eso nos hace operar de una manera muy diferente al estándar porque, como ustedes saben, el 93 o 94% de los teatros de México son del gobierno, fondeados por nuestros impuestos, o de empresas que tienen patrocinios muy grandes como en el caso de los namings, los auditorios ING, los auditorios Telmex, Banorte. El Teatro Galerías es el único teatro realmente privado que es autosustentable y que está solamente fondeado por resultados exitosos en materia de artes escénicas”.

Renovación estructural para el aniversario

La conmemoración de los 35 años no se limita a un acto simbólico. Durante diciembre y enero, el teatro emprendió una intervención integral de su sala principal. Entre 35 y 40 personas trabajaron en la renovación total de la butaquería.

“Quitamos butacas y las recorrimos 10 o 15 centímetros entre respaldo y respaldo, y esos 10 o 15 centímetros hacen toda la diferencia en cuanto a las rodillas. Las butacas oversize tienen dos centímetros más de ancho”, explicó Méndez. “Es un proceso que se está haciendo para que al final de este año todo tenga exactamente la misma distancia entre butacas. Lo que buscamos es que el público esté mucho más cómodo, que tenga más espacio tanto en las piernas como en la parte lateral”.

A esta modificación se sumó una actualización completa del sistema de audio, con un nuevo PA lineal de diez bocinas por lado y ocho subwoofers ocultos tras paneles acústicos diseñados con estudio tridimensional. “En cualquier butaca, si te vas a la de la esquina superior o a la primera fila, se escuchan exactamente los mismos decibeles. Esto lo hicimos para estar más al borde de la tecnología, que es muy importante siempre estar actualizándote, y también para atraer más conciertos”.

El sistema de climatización también fue reemplazado por equipos nuevos con filtros HEPA y aires tipo set, además de una remodelación total en baños, camerinos, y áreas de servicio. La intención no fue transformar la identidad del edificio, sino reforzarla. “Este teatro se construyó con el estilo art déco, vino un diseñador de Nueva York en los 80 e hizo el lobby”, explicó Méndez. “Lo que quisimos fue tomar las características propias del teatro, materiales elegantes como mármol y columnas, y llevarlo a un estado de conservación muy nuevo. Que cuando llegues al teatro sientas que es un recinto que ya es medio patrimonio de la ciudad, que conserva su esencia pero se moderniza con tecnología y comodidad”.

Intimidad como sello distintivo

Para Méndez, la clave está en la escala. Se trata de la relación física y emocional que se construye entre escenario y espectador. En una ciudad donde existen foros de mayor capacidad, el Teatro Galerías ha defendido un formato intermedio que privilegia la cercanía sin sacrificar producción técnica. Es lo que ha permitido que comediantes como Franco Escamilla, capaces de llenar estadios, prefieran regresar a este escenario por la respuesta inmediata del público. Es también lo que favorece que musicales y obras dramáticas mantengan su fuerza narrativa sin diluirse en la distancia.

“En un foro muy grande se pierde la intimidad; aquí el público ve los gestos, siente la energía”, asegura Méndez. “Una persona tiene que poder estar viendo en realidad los gestos de los actores o del comediante para sentirse que está ahí directamente con él. Si ya tienes que estar viendo un show en una pantalla, en realidad no estás viviendo esa cercanía”.

Un concierto íntimo por los 35 años

El festejo central del aniversario será un concierto especial, diseñado bajo un formato acústico o sinfónico, pensado para la escala íntima del teatro.

“Queremos traer a un artista que realmente entienda todo lo que significa el Teatro Galerías, que es un teatro muy sui géneris. Estamos trabajando con Pars, Pedro Antonio Ramírez, que trae eventos muy grandes como Ricky Martin o Alejandro Fernández, artistas que están en foros mucho más grandes que este. Pero queremos hacer un evento muy especial, tipo acústico, sinfónico, más íntimo para el teatro, con uno de estos artistas de esa envergadura”.

Aunque aún no se revela el nombre, el perfil está definido. “Tenemos ahorita una lista de 12 artistas con los que estamos hablando. Son artistas de muy buen nivel, para un público adulto entre 30, 40 y 50 años. Lo importante para nosotros es que el artista entienda esa parte íntima que queremos hacer y lo importante que es esta celebración”.

La temporada del aniversario combinará teatro y música. Entre los próximos eventos figuran Franco Escamilla -con un fin de semana completo de funciones-, dos temporadas de “Mentiras” (marzo y octubre), las obras “La velocidad del otoño”, “Siete veces adiós” y el “Tenorio Cómico”, además de diversas propuestas musicales y teatrales que refuerzan la diversidad del recinto.

Esa capacidad de convocatoria se ha traducido en temporadas extendidas de producciones capitalinas. Títulos como “Mentiras” (con más de 13 mil asistentes en seis días), “Siete veces adiós”, “La dama de negro”, “La obra que sale mal” y “Mamma Mia!” han encontrado en Guadalajara una plaza sólida. En agenda se trabaja la posibilidad de recibir “El fantasma de la ópera” (Teatro Insurgentes) en 2027, una operación que exige adaptaciones técnicas y de elenco.

En 2025, el teatro operó 286 días y recibió 453 mil asistentes. Esa cifra -casi medio millón de personas en un espacio de mil 772 butacas- lo posiciona en el top tres nacional dentro de su rango de aforo. “Casi medio millón de personas en un venue de este aforo es un dato muy alentador”, afirmó Méndez.

Producción propia y expansión nacional

El Teatro Galerías no solo ha sido anfitrión de grandes producciones; también ha asumido el rol de productor. El ejemplo más contundente es “El sótano”, que alcanzó 500 representaciones consecutivas en Ciudad de México.

“Acabamos de develar 500 representaciones seguidas en Ciudad de México. Ninguna obra de provincia ha logrado una temporada larga allá. Nos presentamos viernes, sábados y domingos; Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Y hemos tenido la fortuna de que artistas como Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tovar, Rafael Perrín, Irán Castillo, María Aura, Michelle Vieth, Ivonne Montero, confíen en proyectos producidos aquí”.

Además, el recinto adquirió derechos internacionales como “La naranja mecánica”, con funciones en Puebla, Querétaro, León, San Luis y próxima gira en Monterrey. “Díganme una obra de Monterrey, de Durango, de Cancún, de Tijuana, de cualquier lugar que haya reunido un talento tan fuerte y que actores de primer nivel confíen en proyectos realizados por un teatro fuera de la capital. Eso nos hace querer seguir trabajando y potencializando talento local”, cuestionó Edgar Méndez.

Treinta y cinco años después de su apertura, el Teatro Galerías no celebra únicamente su historia. Celebra su capacidad de adaptación, su modelo autosustentable y su permanencia como espacio clave en la vida cultural de Guadalajara.

Hitos del Teatro Galerías

A lo largo de sus 35 años, el Teatro Galerías ha sido escenario de montajes que marcaron épocas en la vida cultural de Guadalajara. En 1994, la llegada de “Cats” directamente desde Nueva York -con una temporada de un mes completo- representó un antes y un después en la ciudad, al demostrar que producciones internacionales de gran formato podían sostener largas estancias fuera de la capital.

Poco después, “11 y 12”, de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, permaneció varias semanas en cartelera, consolidando al recinto como una plaza capaz de convocar a públicos masivos. Desde ese momento, títulos como “La dama de negro” -presente en el teatro desde 1994 y convertida en un clásico recurrente-, se han quedado en el corazón de incontables generaciones de tapatíos, y siguen siendo a la fecha una de las puestas en escena más exitosas para el Teatro Galerías.

Pero los éxitos no solo se limitan a los clásicos. El fenómeno musical “Mentiras”, “La obra que sale mal”, “Siete veces adiós” -mucho más recientes-, han sido sold out para las taquillas del teatro, lo que ha obligado a abrir nuevas fechas. Los espectáculos familiares como “Lazy Town”, han reforzado su programación diversa, y también han sido éxitos rotundos. En el ámbito del entretenimiento contemporáneo, los shows de Franco Escamilla han agotado localidades en múltiples temporadas, mientras que figuras como John Milton y la cantante Yuridia han mantenido una relación constante con el foro, confirmando su capacidad para equilibrar teatro, música y espectáculos de gran convocatoria.

CT