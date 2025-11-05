Reflexionan sobre la relación entre arte, misticismo y pensamiento musical

Con el propósito de explorar la dimensión simbólica y espiritual del sonido, el compositor e investigador Aldo Rodríguez encabeza el ciclo de conferencias “Teatro del Tiempo: Música, Magia y Revolución Sonora”, que se realiza los días 5 y 6 de noviembre en la Biblioteca del Edificio Arroniz y en el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con la UdeG, reúne cuatro charlas que conectan música, historia y pensamiento esotérico. Rodríguez, originario de Culiacán, explicó que el objetivo es abrir una reflexión sobre aquello que se oculta detrás de las partituras.

“Muchos compositores se inspiraron en la geometría sagrada, en los números, la masonería o incluso en la alquimia. Las obras que escuchamos tienen un génesis distinto, simbólico. Si uno explica ese porqué, la música se abre ante la gente”, señaló.

El ciclo inició con la conferencia “El arte de lo invisible: sonidos, silencios y la alquimia de la música secreta”, donde Rodríguez examinó la relación entre la práctica musical y las tradiciones espirituales. Posteriormente, en “Voces modernas: la transformación de la ópera en el siglo XX”, abordó la evolución del género operístico desde el expresionismo hasta las experiencias tecnológicas contemporáneas.

Las actividades continuarán este 6 de noviembre con dos sesiones más. En “Escenarios del Rey Sol: Ópera, Arte y la Magia del Teatro Barroco”, el compositor revisará las transformaciones escénicas que caracterizaron la corte de Luis XIV y su influencia en el desarrollo del teatro musical europeo.

Por otra parte, la conferencia “Ecos de la Nueva España: Manuel de Sumaya y el Barroco Novohispano” estará dedicada al estudio del maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, figura central del periodo virreinal. Rodríguez destacó la relevancia del compositor novohispano, al afirmar que su legado “rivaliza con la obra de los grandes autores europeos de su tiempo”.

YC