La arquitecta italiana Benedetta Tagliabue y la urbanista argentina Ana María Falú serán las homenajeadas de la edición 2025 de ARPAFIL, programa de arquitectura y patrimonio que se celebra dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La primera recibirá el Homenaje ARPAFIL, mientras que Falú será distinguida con la Medalla Jorge Camberos Garibi.

Arquitectura desde la inclusión, la memoria y el espacio público

Durante el anuncio, Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), destacó que estos reconocimientos consolidan tres décadas de historia de ARPAFIL y marcan una nueva etapa que busca visibilizar el papel de las mujeres en la arquitectura y el urbanismo.

"En el caso del premio ARPAFIL, esta es la edición número 30 y, con Benedetta, solo se ha otorgado a tres mujeres. Estamos tratando de nivelar esta cuestión de género. En ambos casos, tanto el de Benedetta como el de Ana Falú, reconocemos trayectorias que replantean la arquitectura desde la inclusión, la memoria y el espacio público”, señaló López Pérez.

La ceremonia de entrega del Homenaje ARPAFIL 2025 se realizará el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

Benedetta Tagliabue, figura influyente de la arquitectura

Nacida en Milán en 1963, Benedetta Tagliabue es una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea europea. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Venecia y desde inicios de la década de 1990 reside en Barcelona, donde fundó junto con Enric Miralles el estudio Miralles Tagliabue EMBT.

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el Parlamento de Escocia en Edimburgo, el Mercado de Santa Caterina en Barcelona (reconocido por su icónica cubierta de mosaico cerámico que reinterpreta la tradición artesanal catalana) y el Pabellón de España en la Exposición Universal de Shanghái 2010, premiado como el mejor pabellón internacional por su expresividad e innovación material.

Su práctica, subrayó López Pérez, se caracteriza por “un diálogo constante con el entorno, la memoria del lugar y un profundo sentido artesanal”. Además, Tagliabue ha desarrollado una amplia labor docente y cultural, ha sido profesora invitada en universidades de todo el mundo y dirige la Fundación Enric Miralles, desde la cual impulsa la investigación sobre nuevas formas de habitar y el diálogo entre disciplinas creativas.

Por su trayectoria, ha recibido distinciones como el International Fellowship del Royal Institute of British Architects y el Doctorado Honoris Causa en Artes por la Universidad Napier de Edimburgo.

Medalla Jorge Camberos Garibi 2025 será para Ana María Falú

En tanto, la Medalla Jorge Camberos Garibi 2025 será para Ana María Falú, arquitecta y urbanista argentina reconocida internacionalmente por incorporar la perspectiva de género en el diseño urbano y las políticas públicas.

El director de la División de Diseño y Proyectos del CUAAD, Ramón Reyes Rodríguez, explicó que la medalla, instaurada en 2018, busca destacar a los profesionales que han contribuido al desarrollo de las ciudades mediante la planeación, la teoría y la práctica urbanística.

“Este año el reconocimiento se entrega a la arquitecta y urbanista argentina Ana María Falú. Ella es una figura clave en la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura, el urbanismo y las políticas públicas. Otorgar esta medalla significa reconocer una vida dedicada a repensar las ciudades desde la justicia social, la equidad y la inclusión”, apuntó Reyes Rodríguez.

Falú es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, exdirectora del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat y exdirectora regional de ONU Mujeres para América Latina. Entre sus aportes más influyentes figura el programa “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades se guras para todos”, pionero en colocar la seguridad y la equidad como ejes centrales del diseño urbano.

Autora de títulos como Mujeres en la ciudad: de violencias y derechos y Ciudades para convivir, ha sido galardonada con el Premio Global de ONU-Hábitat por la Igualdad de Género (2017) y el Premio a la Trayectoria Académica de la Universidad de Buenos Aires (2022).

La entrega de la medalla se realizará el 4 de diciembre, en el marco de la FIL Guadalajara, mientras que un día antes, el 3 de diciembre, se inaugurará un aula con el nombre de Jorge Camberos en el CUAAD. La secretaria de la División de Diseño y Proyectos del CUAAD, Dulce Alejandra Quirarte Mireles, recordó que el programa “se ha consolidado como un punto de encuentro entre especialistas, académicos, estudiantes y público interesado en repensar la manera en que habitamos nuestras ciudades”.

Una plataforma para el diálogo, la reflexión y la creatividad

“ARPAFIL es, ante todo, una plataforma para el diálogo, la reflexión y la creatividad. A lo largo de los años, se ha convertido en una comunidad abierta y colaborativa, comprometida con la formación, la innovación y la promoción de una cultura urbana más equitativa, sostenible y humana”, expresó.

El programa incluye tres actividades principales: el Homenaje ARPAFIL, la Medalla Jorge Camberos Garibi y el Concurso Internacional para Jóvenes Arquitectos, que este año tiene como eje la creación de un Centro de Interpretación Cultural y Ambiental en el sitio arqueológico La Coronilla, ubicado en la comunidad indígena de Mezquitán, Zapopan.

Según explicó Alejandra Robles Delgado Romero, secretaria académica del CUAAD, el objetivo del concurso es sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de conservar y proteger el patrimonio histórico y arquitectónico. “Buscamos que las propuestas integren la parte social y cultural de la comunidad, además del entorno natural. No solo se trata de una aportación arquitectónica, sino de una mirada integral hacia la identidad del lugar”, señaló.

El certamen está dirigido a estudiantes de arquitectura con al menos el 70% de créditos aprobados, así como a alumnos de posgrado y profesionistas menores de 35 años. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre, y los ganadores serán anunciados el 5 de diciembre en la FIL Guadalajara.

Para Isabel López Pérez, este aniversario invita a mirar el pasado con gratitud y el futuro con responsabilidad. “Son 30 años en los que hemos reconocido arquitectos de México, España, Austria, Colombia, Italia y Estados Unidos. Hoy buscamos seguir ampliando esa mirada, incorporando perfiles que han transformado el pensamiento arquitectónico y urbano desde la equidad y la memoria colectiva”.

