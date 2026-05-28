Escribir sobre su padre enfermo terminó convirtiéndose en una forma de sobrevivir. Así nació “Si no sabes de mí, es porque estoy bien”, novela con la que Rodrigo Solís ganó el Premio Primera Novela 2025, reconocimiento impulsado por Amazon México y la Secretaría de Educación Pública para impulsar nuevas voces literarias en el país.

“Los artistas están pasando la vida muy precarizados y ganar este premio es un salvavidas en la tempestad. Yo me siento arropado. Para mí, la novela fue totalmente un salvavidas en muchísimas dimensiones. A veces digo: escribí esta novela y me salvó la vida”, dijo el escritor en entrevista con EL INFORMADOR.

La novela sigue la relación entre un hijo y un padre tan entrañable como autodestructivo. Un personaje que, según el propio autor, nació directamente de su experiencia personal acompañando a su padre durante la enfermedad.

“Es una historia de cómo acompañé a mi padre en su proceso de cáncer a lo largo de un año. Mi padre era una persona muy particular, no se dejaba querer fácilmente. Como varios padres latinoamericanos: presentes, pero ausentes”.

Solís explicó que inicialmente nunca pensó el texto como una novela publicable. Más bien, apareció como una herramienta emocional para soportar el desgaste del proceso.

“La novela me ayudó muchísimo como salvavidas. Un amigo me decía que tenía que escribir las historias de mi papá porque era un personaje entrañable, un pícaro muy mexicano. Solo que cuando eres el hijo no es tan divertido”.

Con el tiempo, escribir le permitió modificar la manera en que observaba a su padre y también reconciliarse con partes dolorosas de esa relación.

“Ese proceso me llevó a curarme, a apreciar a mi padre y no sé si perdonarlo, porque quién es uno para perdonar a sus papás, pero sí comprenderlo”.

Uno de los elementos más notorios del libro es el humor negro con el que atraviesa situaciones dolorosas. Para el autor, esa mezcla surgió de manera natural como mecanismo de defensa.

“La literatura es defensa personal. Es agarrar algo que te duele y amasarlo como plastilina hasta transformarlo en algo que no deja de doler, pero se acomoda. Muchas veces eso que acomoda las cosas es la comedia”.

El escritor también reflexionó sobre cómo el duelo permanece incluso después de convertirlo en literatura.

“Muchas personas creen que recuperarse de un trauma es olvidar. A mí me funcionó al revés: abrir la llave y dejar que salga. El duelo nunca se resuelve del todo. Siempre vuelve”.

Cabe señalar que aunque el libro “Si no sabes de mí, es porque estoy bien” parte de la pérdida, Solís insiste en que no busca quedarse únicamente en el dolor, sino también en la memoria y el afecto.

“Al final terminó siendo un homenaje. Una celebración de la vida de un bribón que se dio vida de millonario hasta el final aunque nunca tuvo dinero”.

Un momento fértil para la literatura

Sobre el panorama literario actual, Solís considera que México atraviesa un momento especialmente fértil gracias a nuevas generaciones de autores y autoras que están abordando temas urgentes desde distintas perspectivas.

“La literatura mexicana está en muy buen momento. Hay muchísimas mujeres mexicanas haciendo una excelente labor hablando de temas muy importantes como la violencia, los desaparecidos, la migración o la maternidad”.

También habló sobre cómo las redes sociales y plataformas como TikTok han transformado la manera en que los lectores descubren libros y escritores.

“Estoy bastante atrasado tecnológicamente, pero abrazo el cambio con optimismo. Las redes sociales ayudan muchísimo a difundir ideas y posturas. Yo estoy haciendo mis pininos en TikTok y toca aprender”, compartió.