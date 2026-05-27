La Muestra de Cine Español llega a México entre películas y figuras que pasaron por Cannes

Apenas unos días después de que bajara el telón del Festival de Cannes, parte del cine español más celebrado del momento ya prepara su llegada a México. La nueva edición de la Muestra de Cine Español reunirá algunas de las producciones que más conversación generaron en el circuito internacional, incluyendo títulos dirigidos por cineastas consagrados y nuevas voces que han revitalizado la cinematografía ibérica.

Uno de los nombres que encabeza la programación es Pedro Almodóvar con "Amarga Navidad", cinta que vuelve a colocar al realizador manchego en el centro de la conversación cinematográfica internacional.

La presentación oficial del ciclo se realizó este miércoles en la residencia del embajador de España en México, en un encuentro que reunió a figuras como Ángela Molina, Maribel Verdú y Miguel Bernardeau.

Los filmes que obtuvieron más reconocimiento

La muestra también incluirá películas que destacaron recientemente en festivales y premios europeos, como ‘Romería’, de Carla Simón, una de las cintas que compitió por la Palma de Oro este año, así como ‘Muy lejos’, de Gerard Oms, y ‘Maspalomas’, dirigida por Aitor Arregi y José Mari Goenaga, reconocida recientemente en los Premios Goya.

Aunque ‘La bola negra’, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, no formará parte de las proyecciones, la presencia de Bernardeau —integrante del elenco de la cinta— reforzó el ambiente de expectativa alrededor de una muestra que busca acercar al público mexicano algunas de las producciones más relevantes del cine español contemporáneo.

El intérprete dijo sentirse orgulloso de haber participado en un proyecto que además le permitió conocer más de cerca la vida y obra del poeta español Federico García Lorca y entender su vigencia para nuevas generaciones.

“Es importante traer a Federico a la actualidad y revisitar lo que significa su obra”, señaló, al tiempo que confesó que descubrió aspectos de Lorca que no había aprendido en el colegio. En ese sentido, el actor advirtió sobre los riesgos actuales de idealizar ciertos momentos del pasado: “Es muy peligroso soñar con una cierta nostalgia”.

El alcance internacional del evento

El reconocimiento obtenido recientemente en la Croisette también marcó parte de la conversación durante la presentación de la muestra, que buscará acercar al público mexicano parte del momento actual que vive el cine español.

Por su parte, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, destacó que el premio obtenido por el dueto español refleja “una etapa de enorme dinamismo creativo y creciente reconocimiento internacional” para el cine español, además de una capacidad cada vez mayor para conectar con públicos internacionales desde historias locales.

La actriz Maribel Verdú, reconocida por películas como “El laberinto del fauno”, también celebró el buen momento del cine iberoamericano tras la más reciente edición de Cannes, en la que coincidieron producciones españolas y mexicanas como 'Ceniza en la boca', dirigida por Diego Luna.

“Estaba ahí España, estaba México. Estamos ahí”, comentó la actriz, quien además definió a ambos países como “primos hermanos”.

Mientras que Ángela Molina, protagonista de 'Polvo serán', destacó el papel del cine como un espacio de encuentro cultural y aseguró que “todos aportamos nuestra singularidad cultural” dentro de una industria cada vez más conectada, al tiempo que advirtió de la necesidad de límites en el uso de la IA en la industria.

La primera Muestra de Cine Español en México se realizará del 27 al 31 de mayo en salas de la capital mexicana, y reunirá 10 producciones recientes del cine español contemporáneo, varias de ellas todavía fuera del circuito comercial mexicano.

Además de 'Polvo serán', de Carlos Marqués-Marcet, la programación también contempla 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe; 'Decorado', de Alberto Vázquez; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; y 'Tardes de soledad', de Albert Serra, además de una función especial de la ópera Lucia di Lammermoor, del Teatro Real.

Asimismo, se proyectarán las nuevas piezas audiovisuales de la campaña 'Where Talent Ignites', estrenadas previamente en Cannes: 'Flamenco', de Simón; 'La Tarara', de Nicolás Méndez; y 'La Llama', de TURBO (Pau López y Gerardo del Hierro).

TG