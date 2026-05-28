El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) respondió mediante un comunicado al tema del presunto abandono del proyecto de protección de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacán, monumento que se encuentra en grave riesgo de deterioro y en peligro de desintegrarse, como denunció el arqueólogo Sergio Gómez.

En una tarjeta aclaratoria difundida en redes, el INAH afirmó que existe un “proyecto integral de largo aliento” que requiere actualizar costos y etapas antes de ejecutarse en una segunda fase.

Sin embargo, la información no hace referencia al proyecto de colocación de una techumbre de protección para resguardar la Pirámide ni a los 50 millones de pesos recaudados por el Patronato del INAH, anunciados desde 2022.

Tampoco aborda si, como se informó ese mismo año, será el despacho Dos Puntos Arquitectura el encargado de construir la protección para el Templo de Quetzalcóatl.

No obstante, el Instituto señaló que actualmente ejerce una inversión de 30 millones de pesos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, destinada al fortalecimiento de la infraestructura, la modernización de espacios museográficos y la mejora de servicios de atención para visitantes.

De acuerdo con el INAH, la tardanza para ejecutar el proyecto de protección del también llamado Templo de Quetzalcóatl deriva de “las complejidades técnicas, patrimoniales y estructurales necesarias para una intervención de esa naturaleza”.

Por su parte, Sergio Gómez, también director del Proyecto Tlalocan en el túnel de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, declaró que el vestigio se encuentra en riesgo inminente, debido a que la humedad está desintegrando la piedra que lo conforma.

El INAH negó el abandono del Templo de Quetzalcóatl y descartó omisiones en su conservación.

Asimismo, no dio más detalles sobre los 50 millones de pesos recaudados para el proyecto, monto que, según la expresidenta del Patronato del INAH, Altagracia Gómez, ya había sido acordado con 20 empresas privadas desde marzo de 2024.