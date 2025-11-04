Zapopan impulsa la imaginación infantil con la quinta edición del concurso ¡Eureka! Letras en Acción

El Gobierno de Zapopan, en colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, presentó la quinta edición del concurso digital ¡Eureka! Letras en Acción, una iniciativa que busca fortalecer la creatividad, la expresión artística y el uso responsable de la tecnología entre niñas y niños de seis a 13 años.

Durante el lanzamiento, realizado este martes, María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad, subrayó que el certamen forma parte del compromiso municipal por hacer de Zapopan una ciudad pensada para la infancia.

“Desde hace cinco años, junto con Rubí y Norma, hemos colaborado desde el Gobierno de Zapopan para apoyar las iniciativas que promueven el bienestar de la niñez. Eureka es una estrategia que incentiva a que las niñas y los niños ocupen su tiempo en actividades creativas, reflexionando sobre cómo pueden cambiar positivamente la vida de otros”, expresó.

Gómez Rueda destacó que esta convocatoria es un “puente” que conecta las ideas de la niñez con la comunidad. “Eureka permite que las ideas de la niñez lleguen a más personas, inspirando hábitos saludables y entornos positivos. A través de la educación podemos transformar los espacios en los que vivimos”, afirmó.

La directora de Educación de Zapopan, Magaly Pérez Lomelí, celebró la continuidad del proyecto y el trabajo conjunto que lo ha hecho posible. “Estos son pequeños pasos que se toman en casa, en la escuela y en la comunidad para construir un buen futuro. Hoy abrimos espacios para que niñas, niños y jóvenes expresen, a través del arte, la escritura y la cultura, lo que sueñan hacer de una manera positiva”, dijo.

Por su parte, Gabriela Aguilar, directora del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, resaltó el impacto del concurso como herramienta de formación cívica y emocional. “Eureka se ha consolidado como una ventana a la creatividad y la empatía. Este concurso demuestra que educar, informar y entretener también es una forma de construir ciudadanía”, señaló.

La representante de la SEJ, Evangelina Arellano Martínez, reconoció la importancia de programas que promuevan la lectura y la expresión oral desde edades tempranas. “Eureka es una herramienta que les da voz y los convierte en ejemplo para sus compañeros. Felicitamos al Ayuntamiento de Zapopan por su compromiso constante con la niñez”, apuntó.

Rubí del Carmen Salles Velasco, socia fundadora de ¡Eureka! Letras en Acción, anunció que la convocatoria estará abierta hasta el 4 de diciembre. Podrán participar niñas y niños con videos originales sobre el tema vida saludable, ya sea de manera individual o en equipo. Los trabajos abordarán temas como alimentación, ejercicio, bienestar emocional y cuidado del entorno.

Los videos seleccionados serán transmitidos por Jalisco TV y difundidos a través del canal oficial de YouTube del programa.

