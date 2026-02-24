Reactivan de forma gradual museos y espacios culturales en Jalisco

Tras varios días de suspensión preventiva, la actividad cultural en Jalisco comenzará a retomar su ritmo habitual. A partir del miércoles 25 de febrero, museos, galerías, escuelas artísticas y distintos programas públicos iniciarán una reapertura gradual, luego de las medidas de seguridad implementadas desde el pasado domingo.

La Secretaría de Cultura de Jalisco confirmó, mediante sus redes sociales, que algunos espacios del OPD de Museos, Exposiciones y Galerías retomarán operaciones de manera paulatina. Entre los primeros recintos en reanudar servicios con horarios habituales se encuentran el Jalisco Paseo Interactivo y el Ex Convento del Carmen, que abrirán nuevamente sus puertas este miércoles.

Te puede interesar: Lemus levanta el Código Rojo en Jalisco

La reactivación también implicará ajustes en la agenda artística. El concierto correspondiente al programa Martes Musicales, previsto para el 24 de febrero en el Ex Convento del Carmen, será reprogramado. Las nuevas fechas y detalles se darán a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales.

En el ámbito municipal, Cultura Guadalajara informó que los centros culturales, bibliotecas, escuelas de música y foros bajo su administración retomarán actividades regulares también a partir del 25 de febrero, restableciendo su operación cotidiana tras la pausa preventiva.

Por su parte, el Teatro Degollado reanudará las visitas al lobby y a la sala principal en su horario habitual. En cuanto al concierto pendiente del pasado 22 de febrero de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dedicado a obras de Beethoven, aún se encuentra en espera de nueva fecha.

Las autoridades culturales adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la programación actualizada del resto de museos y centros culturales, tanto del Área Metropolitana como del interior del estado. La Secretaría de Cultura exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las plataformas oficiales y redes sociales institucionales, así como a los canales informativos de cada municipio, donde se publicarán las actualizaciones correspondientes.

Lee también: Regularizan operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

