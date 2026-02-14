¿Quién es Adélia Prado, la poeta brasileña que estuvo internada?

La poeta brasileña Adélia Prado, uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea del país, recibió el alta y ya está en su casa tras pasar casi tres semanas internada, informó su equipo a través de las redes sociales de la escritora.

Prado, de 90 años, sufrió una caída en su domicilio el pasado 19 de enero y se rompió "el fémur, el codo y la muñeca", y tuvo que pasar dos veces por el quirófano, según el parte del Hospital São Judas Tadeu, en el estado de Minas Gerais, donde se encontraba ingresada.

Prado es considerada como la mayor poeta brasileña viva de Brasil. En 2024, fue reconocida con el Premio Camões, el mayor galardón de la literatura en lengua portuguesa, que recibió su hijo Eugênio Prado un año después de manos de los presidentes de Brasil y Portugal, Luiz Inácio Lula da Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

Poeta, profesora, filósofa, novelista y cuentista, Prado nació en 1935, en Divinópolis, el municipio de Minas Gerais donde publicó sus primeros poemas en periódicos locales.

Su debut individual llegó en 1976, con el lanzamiento de 'Bagagem', un libro de poemas que llamó la atención de la crítica por su originalidad y estilo.

Dos años después escribió 'O Coração Disparado', otra de sus obras de referencia con la cual ganó el Premio Jabuti de Literatura, otorgado por la Cámara Brasileña del Libro.

Los años siguientes se pasó a la prosa, con 'Solte os Cachorros' y 'Cacos para um Vitral', pero volvió a la poesía al poco tiempo con 'Terra de Santa Cruz'.

